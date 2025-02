video suggerito

La reazione dei tifosi del Galatasaray quando vedono Morata: Alvaro non se l'aspettava L'attaccante arriva nei pressi dell'albergo scelto dalla squadra per la trasferta di Europa League. All'esterno c'è un gruppo di sostenitori turchi: passa loro davanti ma viene ignorato, perché non lo hanno riconosciuto.

Alvaro Morata è appena sceso dal bus del Galatasaray che è fermo nei pressi dell'albergo scelto dalla squadra in occasione della trasferta di Europa League in Olanda. Quel che gli accade un po' lo lascia sorpreso: quasi nessuno dei sostenitori lì presenti lo riconosce, eccezion fatta per uno che, avvicinatolo sulla soglia dell'hotel, gli chiede la più classica foto ricorso. Lui si presta, accenna un sorriso, saluta e viene inghiottito dalla hall. Un video condiviso sui social e divenuto virale per la circostanza mostra cosa è successo.

Giovedì il club turco affronta l'AZ nell'andata dei playoff, nei pressi della struttura ricettiva c'è un capannello di tifosi giallorossi in trasferta per seguire la partita. Freddo e neve non li hanno fermarti, a riscaldarli c'è la passione viscerale per la squadra che in attacco s'è rinforzata ulteriormente con l'arrivo in prestito dell'attaccante spagnolo dal Milan. Peccato che molti di loro non lo riconoscano o, forse (ma questa è materia per malelingue e haters che mai mancano in Rete), lo ignorano.

Morata passa davanti ai tifosi del "Gala" ma viene ignorato

Sono raccolti per vedere da vicino i giocatori ma l'ex di Real Madrid, Juventus, Atletico e Chelsea sfugge loro… Morata passa davanti, indugia un attimo credendo di essere ‘abbordato' poi capisce l'antifona e scarta di lato, proseguendo oltre. Né autografi né selfie o altro: non ha richieste da esaudire, tira dritto verso l'uscio. E quasi non gli sembra vero.

L'ex rossonero indossa il berretto girato all'indietro, ha il viso scoperto, tale da essere ‘facilmente' identificabile. Per alcuni operatori dell'informazione è così, non altrettanto per il gruppetto di supporter che, nonostante le condizioni meteo proibitive, hanno voluto ugualmente essere al fianco del "Gala". Come si evince dalla breve sequenza, Morata quasi si scontra con un tifoso ma l'effetto è sempre lo stesso: non lo degna nemmeno di uno sguardo.

Il trasferimento di Morata in Turchia nella sessione di gennaio

Morata è arrivato al Galatasaray nell'ultima sessione invernale di calciomercato. Il suo trasferimento in Turchia è avvenuto un po' a sorpresa ma, di fatto, ha liberato un posto in rosa per chiudere l'operazione Gimenez. Quando arrivò all'aeroporto di Istanbul venne accolto da migliaia di tifosi ecco perché stupisce quanto accadutogli all'arrivo in Olanda. È andato anche in gol per due volte: con la prima rete ruppe il ghiaccio nel match di Coppa; con la seconda siglò il vantaggio su rigore contro l'Adana ma quel match non è mai terminata per la protesta clamorosa degli avversari.