Morata si sblocca con il Galatasaray alla prima partita da titolare: dedica il gol a sua moglie Morata ha segnato il suo primo gol con la maglia del Galatasaray in Coppa di Turchia: dopo il debutto è arrivata anche la prima partita da titolare coronata con una rete.

A cura di Ada Cotugno

Non ha fatto attendere a lungo i tifosi che hanno sfidato la neve pur di vederlo in campo dal primo minuto con il Galatasaray: Alvaro Morata ha segnato il suo primo gol in Turchia, nella prima partita in cui è stato scelto come titolare. Un momento importantissimo per lui che ha contribuito alla vittoria per 4-1 in casa del Boluspor nella Coppa di Turchia, il primo passo nel nuovo mondo che lo aspetta per trovare il riscatto dopo una prima parte di stagione non proprio perfetta.

Gli avversari erano in vantaggio ed è stato proprio l'ex Milan al 21′ a dare il via alla rimonta con il gol del momentaneo pareggio, il primo squillo con la nuova maglia che può rappresentare una ventata di freschezza in una stagione piuttosto turbolenta per lui, sia in campo che fuori con la separazione e il successivo riavvicinamento alla moglie Alice Campello che lo ha seguito anche in questa nuova avventura.

Il primo gol di Morata con il Galatasaray

Il debutto era già arrivato in campionato contro Gaziantespor, venti minuti o poco più per il primo assaggio di calcio turco prima di immergersi totalmente nella sua nuova squadra. La prima partita da titolare è arrivata pochi giorni il suo arrivo, in Coppa di Turchia dove la pressione è sicuramente minore: Morata ha impiegato appena 21 minuti per segnare il suo primo gol, dando vita alla rimonta che permette al Galatasaray di salire al secondo posto del Gruppo C dopo il pareggio contro il Basaksehir.

Lo spagnolo ha fatto ciò che gli riesce meglio trasformando in gol una sorta di rigore in movimento sbucando alle spalle della difesa avversaria. È la prima grande azione della sua avventura turca e ha deciso di festeggiarla dedicando il gol ad Alice Campello: dopo aver festeggiato con i compagni si è girato verso la telecamera formando una "A" con le dita, un gesto ripetuto tante volte ma che si vede oggi per la prima volta dopo il loro ricongiungimento.