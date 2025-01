video suggerito

Perché Morata se ne va dal Milan improvvisamente, le tensioni con Conceiçao e la vita privata I motivi dell’improvviso addio di Alvaro Morata al Milan non riguardano il campo: da quando è arrivato la scorsa estate lo spagnolo ha giocato 14 gare, segnando 5 gol e vincendo una Supercoppa italiana. La sensazione è che dietro siano sorti con il nuovo tecnico Sergio Conceiçao e anche il riavvicinamento con la moglie Alice Campello, coincidenza fortuita, ha insospettito i tifosi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Turchia già pregustano l'arrivo di un altro campione che va a rimpolpare il già ben nutrito parterre di ottimi giocatori che popolano il massimo campionato. E ancora una volta, dopo i vari Dzeko, Mertens, Osimhen e Icardi, arriverà dalla nostra Serie A. Si tratta di Alvaro Morata ceduto dal Milan nelle ultime ore di calciomercato in modo tanto repentino quanto sorprendente a tal punto che ha stupito tutti, domandandosi quali motivi abbiano spinto ad una decisione così radicale verso il Galatasaray. Dietro le quinte, i rumor di un diverbio con Sergio Conceiçao ultimo atto di una situazione difficile sin da inizio di stagione e sullo sfondo le dinamiche familiari con il recente riappacificazione con la moglie Alice Campello, avvenuta proprio qualche ora prima alla notizia di mercato.

Il Milan mette improvvisamente Morata sul mercato invernale

L'unica cosa certa è che il Milan e Alvaro Morata chiudono il loro rapporto di lavoro dopo solo sei mesi di una convivenza che evidentemente è divenuta insostenibile. L'occasione è stata data – sul fronte mercato – dall'interesse del Milan per l'attaccante messicano del Feyenoord, Gimenez con cui ha trovato l'accordo di massima su tutto per un cambio in attacco radicale. Così, l'ex Real, Atletico e Juve è stato messo sul mercato con il Galatasaray che fulmineo si è presentato quale alternativa concreta e reale.

Dopo solo sei mesi l'addio di Morata dal Milan: le tensioni con Conceiçao

Suul fronte squisitamente tattico non cambia alcunché con una punta d'area per un'altra, e nemmeno il rendimento personale al netto di infortuni e di una situazione generale difficile: Morata ha giocato fin qui 14 partite tra campionato e coppe segnando 5 gol e vincendo una Supercoppa. La sensazione è che la improvvisa rottura tra Morata e Milan (che avevano un accordo di quattro anni, ed è costato a giugno 13 milioni di euro) ci sia dietro qualcosa di più, degenerata con l'arrivo in panchina di un più deciso Sergio Conceiçao rispetto alla linea morbida del connazionale Paulo Fonseca. A tal punto che è uscito un rumor prima delle voci di mercato, su un possibile duro faccia a faccia tra tecnico e giocatore avvenuto durante l'intervallo della sconfitta rossonera a Zagabria in Champions League.

Morata e Alice Campello di nuovo insieme: come può aver influito sull'addio al Milan

Da lì a poche ore, la notizia di mercato della cessione, con il Galatasaray praticamente soluzione già pronta che ha alimentato i sospetti di una rottura dei rapporti che apre il fianco alla sempre più difficile, complicata e delicata gestione attuale del Milan nel suo insieme, dalla squadra alla dirigenza. Con alle porte un derby di campionato che complica ancor più le dinamiche ed allarma una tifoseria da tempo sul piede di guerra, con il sospetto che anche la coincidenza con la situazione familiare di Morata, recentemente cambiata nuovamente, possa avere inciso.

Su questo fronte, però a parte le speculazioni sulla convergenza delle tempistiche, non si sa se il riavvicinamento alla moglie Alice Campello, con cui Morata si era preso una pausa proprio poco dopo essere arrivato al Milan, centri con l'attuale situazione sportiva dell'attaccante che lascerà l'Italia per il trasferimento in Turchia.

Le cifre del trasferimento di Alvaro Morata dal Milan al Galatasaray

Secondo Sabah, il Galatasaray pagherà a Morata 3 milioni di euro entro la fine della stagione. L'attaccante spagnolo avrà un'opzione di acquisto di 8 milioni di euro. Ma proprio su quest'ultimo punto i due club stanno discutendo sulla formula definitiva: con la possibilità che il riscatto diventi obbligatorio e la cifra arrivi a 10 milioni di euro.