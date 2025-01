video suggerito

Morata al Galatasaray, clamoroso addio al Milan dopo la lite con Sergio Conceiçao nello spogliatoio Alvaro Morata sembra a un passo dall’addio al Milan. L’attaccante spagnolo, che ha litigato con Conceiçao nell’intervallo del match di Champions, pare vicino al Galatasaray. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alvaro Morata sembra vicinissimo a lasciare il Milan in questa sessione di mercato. La notizia è clamorosa. Il calciatore nelle prossime ore potrebbe passare al Galatasaray, che sarebbe in trattativa avanzata con i rossoneri, che al tempo stesso stanno trattando il messicano Gimenez del Feyenoord.

Morata verso il Galatasaray

La notizia è stata data da Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, ed è clamorosa. Alvaro Morata sembra vicino all'addio al Milan. L'attaccante spagnolo, sbarcato al Milan lo scorso luglio, starebbe per passare al Galatasaray, che in rosa ha già Osimhen ma che deve sostituire l'infortunato Icardi. Morata ha deluso con il Milan, numeri modesti e prestazioni ampiamente al di sotto la sufficienza per il capitano della Spagna, che dunque pare prepararsi all'ennesimo cambio di maglia.

La lite con Conceiçao

Al di là dei numeri e delle prestazioni, di basso livello, l'addio potrebbe essere anche prodotto da una lite feroce che pare abbia avuto con il tecnico Conceiçao durante l'intervallo della partita di Champions League con la Dinamo Zagabria. Autore di una partita mediocre, il calciatore è stato sostituito e non avrebbe preso bene la decisione del tecnico e gliel'avrebbe manifestato. Situazione probabilmente anche creatasi dai rumors di mercato. Morata, che recentemente si è riconciliato con la moglie, Alice Campello, si prepara a fare le valigie e a lasciare nuovamente la Serie A.

Il Milan era già alla ricerca di un attaccante sul mercato

Il Milan avrà tempo fino al 3 febbraio, eventualmente, per sostituirlo. Da tempo si parla del messicano Santiago Gimenez del Feyenoord, del quale ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic. Ma nei giorni scorsi era stato fatto anche il nome di Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese che piace pure a Roma e Atalanta.