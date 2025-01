video suggerito

Sergio Conceiçao e Morata, tensione nello spogliatoio del Milan durante l'intervallo: cosa è successo Tensione tra Sergio Conceiçao e Alvaro Morata nello spogliatoio a Zagabria durante l'intervallo dell'ultima partita del girone unico di Champions League: nervi tesi in casa Milan.

A cura di Vito Lamorte

Tensione tra Sergio Conceiçao e Alvaro Morata nello spogliatoio a Zagabria durante l'intervallo dell'ultima partita del girone unico di Champions League: nervi a fior di pelle in casa Milan, che non riesce ad avere un minimo di continuità di prestazione e di risultati.

Il tecnico portoghese e l'attaccante sono stati protagonisti di un confronto dopo il primo tempo, quando il calciatore è stato sostituito e non ha preso bene la scelta del suo allenatore: Morata non avrebbe preso per niente bene il cambio e non lo ha nascosto ma Conceiçao ha mandato in campo Samuel Chukwueze. Dopo la lite davanti alle telecamere fra Sergio Conceiçao e Calabria contro il Parma, continua ad imperversare il nervosismo all’interno dello spogliatoio rossonero.

Nervi tesi Morata-Conceiçao nello spogliatoio a Zagabria

Durante l'intervallo della disastrosa sconfitta di Zagabria ci sarebbe stato un momento di grande tensione fra l’allenatore e uno dei calciatori più rappresentativi del gruppo rossonero: se contro il Parma toccò a Calabria lo scontro con l’allenatore lusitano, questa volta il protagonista sarebbe stato Alvaro Morata. Lo spagnolo è stato sostituito nel corso dell’intervallo e con la squadra sotto per 1-0 in virtù del gol di Baturina, con i rossoneri in 10 uomini a causa dell’espulsione di Yunus Musah, e ha manifestato la sua disapprovazione per il cambio

In realtà Alvaro non è stato l'unico a pagate per il bruttissimo primo tempo del Diavolo, visto che anche Matteo Gabbia ha lasciato spazio a Terracciano: al suo posto Sergio Conceiçao ha lanciato Chukwueze, ma le cose non sono cambiate. A riportare questa notizia è Tuttosport.

Un'altra situazione che lascia trasparire il nervosismo che si respira nell'ambiente rossonero: la vittoria in Supercoppa Italiana sembrava il momento di svolta della stagione rossonera ma a distanza di poche settimane il Milan è caduto negli stessi errori della gestione Fonseca. Un tunnel dove non si vede la fine, almeno per ora.