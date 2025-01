video suggerito

Gabbia fa un disastro in difesa e regala un gol alla Dinamo Zagabria: inciampa sul pallone Clamoroso l'errore di Gabbia dopo allena 19 minuti contro la Dinamo Zagabria: il difensore del Milan inciampa sul pallone, Baturina ne approfitta e segna facendo un tunnel a Maignan.

A cura di Ada Cotugno

Per il Milan arriva una doccia fredda clamorosa contro la Dinamo Zagabria: al 19′ Matteo Gabbia commette un errore imperdonabile e regala a Martin Baturina la grande occasione di portare in vantaggio la sua squadra in Champions League. E l'attaccante di Fabio Cannavaro non se lo fa ripetere per due volte, segnando una rete che spedisce gli avversari al dodicesimo posto in classifica. L'errore del difensore è inspiegabile e ha lasciato tutti senza parole, dato che sembrava in apparenza in pieno controllo della situazione.

L'azione ha preso una piega surreale quando l'ex Villarreal riceve un pallone in orizzontale che sembrava innocuo, ma per un errore di distrazione inciampa e trasforma l'occasione in un assist perfetto per il centrocampista croato che si fa trovare prontissimo per segnare il gol dell'1-0 che ha dell'incredibile.

Gabbia inciampa sul pallone

Le immagini del gol segnato dalla Dinamo Zagabria sono imperdonabili per ogni tifoso del Mila. Al centro della polemica è finito Gabbia che ha combinato una frittata che ha mandato Conceiçao su tutte le furie: il difensore sbaglia un controllo da ultimo uomo e inciampa sul pallone, lasciando campo libero per Baturina che approfitta del regalo con grandissima astuzia, per la gioia di Cannavaro in panchina che nonostante il vantaggio resta glaciale.

L'errore è clamoroso e neanche l'uscita di Maignan riesce a mettere una pezza alla situazione dato che il centrocampista croato riesce a rubare il pallone e a fare un tunnel al portiere, segnando incredibilmente il gol del vantaggio per la sua squadra. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure è bastato un attimo alla Dinamo Zagabria per portarsi in avanti in una situazione delicatissima, con l'errore di Gabbia che ha messo tutto in discussione.