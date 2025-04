Milinkovic-Savic fa una papera clamorosa: calcia il pallone sull’avversario e gli regala il gol

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il Verona strappa un punto in casa del Torino e il merito è tutto di Milinkovic-Savic: il portiere dei granata ha praticamente regalato il gol a Sarr a poco più di 20 minuti dalla fine della partita con una papera incredibile che è costata la vittoria a tutta la sua squadra. Una figuraccia in piena regola che non ha giustificazioni, dato che il serbo era praticamente da solo quando ha raccolto malissimo il retropassaggio di un compagno trasformandolo in un assist per il suo avversario.

Nel tentativo di salvare il pallone per rilanciarlo lo ha calciato addosso a Sarr che, aiutato da un pizzico di fortuna, è riuscito a trasformarlo nel gol del pareggio. Un'azione che ha dell'incredibile e ha scatenato anche diverse proteste fra i tifosi piemontesi completamente delusi dal loro portiere.

L'errore assurdo di Milinkovic-Savic

La dinamica del gol del Verona è davvero clamorosa e nasce tutta da un errore incredibile del portiere del Torino. Nessuno si capacita di come sia riuscito a sbagliare, eppure ha combinato una frittata che è costata la vittoria ai granata. Al 64′ Milinkovic-Savic ha ricevuto il pallone da un suo difensore con un retropassaggio, con l'area di rigore abbastanza libera, ma ha preso il passaggio con troppa leggerezza e non è riuscito a stoppare bene il pallone per far ripartire l'azione.

Sarr era vicino a lui e ha approfittato di quei secondi di indecisione per pressarlo: si è avvicinato senza nessuno che lo marcasse e ha tentato di sradicargli il pallone dai piedi e in quel momento la fortuna gli ha sorriso. Il portiere del Toro ha provato ad allontanare il pericolo, ma la palla è carambolata sul corpo dello svedese che quasi involontariamente l'ha rispedita in porta. È un gol incredibile, nato pero dall'erroraccio del serbo che porta sulla coscienza la vittoria persa.