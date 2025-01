video suggerito

Sergio Conceiçao si gioca il futuro al Milan nel derby: Morata non è l’unico ad aver chiesto la cessione Sergio Conceiçao si gioca il futuro sulla panchina del Milan nel derby: polemiche e critiche sul suo lavoro e sul clima creato a Milanello, Morata non è l’unico ad aver chiesto la cessione. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

552 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan sta portando avanti una vera e propria rivoluzione. Il club rossonero è molto attivo sul mercato e i vertici di via Aldo Rossi sono impegnati in diverse trattative a poche ore dalla chiusura della sessione invernale. C'è una piccola crepa, però, in mezzo a questo caos e riguarda Sergio Conceiçao: dopo un approccio molto positivo, i rapporti si sono deteriorati con il gruppo e l'allenatore si gioca nel derby il futuro alla guida dei rossoneri.

Dentro il club si sarebbe aperto un dibattito sul suo lavoro, non solo in campo ma anche nel clima creato a Milanello e sfociato in una serie crescente di tensioni: Alvaro Morata, arrivato la scorsa estate come fiore all'occhiello della campagna acquisti e destinato a volare in Turchia nelle prossime ore per far spazio a Santiago Gimenez, non sarebbe l'unico ad aver chiesto la cessione nelle scorse ore.

Sergio Conceiçao si gioca il futuro sulla panchina del Milan nel derby

Ci sono molti dubbi sull'ultimo periodo del Milan e su alcuni interpreti: dopo la Supercoppa vinta in Arabia, la stagione dei rossoneri sembrava pronta a svoltare ma le ultime uscite hanno riportato una squadra poco continua e spesso sconnessa a livello mentale.

Leggi anche Morata al Galatasaray, clamoroso addio al Milan dopo la lite con Sergio Conceiçao nello spogliatoio

La cura Conceiçao, che sembrava una manna scesa dal cielo nella Final Four di Riyadh, non sta portando i frutti sperati e lo stesso tecnico portoghese è in discussione: nel derby di domenica contro l'Inter Sergio si gioca il futuro alla guida del Milan. Dentro il club si sarebbe aperto un dibattito sul suo lavoro, non solo in campo ma anche nel clima creato all'interno dello spogliatoio: le tensioni sempre più evidenti, la lite con Calabria dopo la vittoria col Parma è un esempio, non sono state apprezzate da buona parte del gruppo e Morata (che avrebbe avuto uno discussione con il tecnico nell'intervallo a Zagabria) non sarebbe l'unico ad aver chiesto la cessione. Una situazione davvero impensabile solo quindici giorni fa. A riportare questa indiscrezione è Tuttosport.

Tra i big insoddisfatti dei metodi di Sergio Conceiçao ci sarebbero anche Pulisic e Theo Hernandez.

Milan a lavoro sul mercato: via Morata, si lavora per Gimenez e Joao Felix

Nell'arco di qualche ora sono cambiate molte cose nella rosa del Milan e altre potrebbero cambiare in vista della fine del mercato: Camarda è stato mandato in prestito al Monza per 18 mesi, Morata è praticamente ceduto al Galatasaray ad appena sei mesi dal suo arrivo in rossonero ma per liberarlo deve arrivare Santi Gimenez dal Feyenoord. Gli olandesi hanno chiesto 40 milioni e non si smuovono da questa cifra ma la possibilità che il Milan possa essere la rivale del playoff di Champions sta rallentando un po' l'operazione: il sorteggio di Nyon potrebbe essere decisivo, oltre all'offerta economica.

Da valutare anche le posizioni di Davide Calabria, cercato dal Bologna; e Fikayo Tomori, che dopo il flirt con la Juventus sembra pronto a tornare in patria. C'è molta incertezza sotto il cielo di Milanello, vedremo se le nuvole si diraderanno nelle prossime ore oppure no.