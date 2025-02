video suggerito

Ibrahimovic dice addio così ad Alvaro Morata: “Ne abbiamo preso uno forte come me” Lo svedese ha spiegato nell’imminenza del derby perché l’attaccante spagnolo è stato ceduto a sorpresa in questa sessione di mercato. Poi ha speso parole chiare sul neo rossonero, Gimenez. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

263 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ne abbiamo preso uno forte come Ibra". È così, nell'imminenza del derby, che Zlatan Ibrahimovic parla a DAZN della cessione (a sorpresa) di Alvaro Morata (finito al Galatasaray) e dell'arrivo di Gimenez del Feyenoord. Le ultime ore di mercato sono state molto movimentate per il Milan che nel derby non potrà ancora disporre del nuovo attaccante ma si prepara a una seconda parte di stagione diversa anche al netto delle operazioni in entrata, tra cui quella dell'ex Manchester City, Walker.

L'addio dell'ex punta di Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atletico Madrid ha fatto molto rumore, così come le voci sulla lite nello spogliatoio avvenuta con il tecnico, Sergio Conceiçao, nell'intervallo della recente sfida di Champions giocata a Zagabria. Nel corredo accessorio di una situazione che s'è logorata fino a strapparsi ci sarebbero anche altre motivazioni di carattere personale ma il succo della questione è un altro: il club rossonero ha avviato una mini rivoluzione a stagione in corso per cercare di dare un senso al prosieguo del torneo e chiuderlo centrando l'accesso alla zona Champions.

Le parole che usa Ibrahimovic per congedare Morata lasciano trasparire che qualcos'altro c'è stato e che sotto le cenere covava ben altro. Zlatan non calca la mano, non sarebbe elegante e usa molta diplomazia. Ma quel che dice non esaurisce del tutto la curiosità dello spettatore a casa. Anzia, la alimenta. "Alvaro è una grande persona e un grande giocatore e gli auguro il meglio – ha aggiunto l'ex calciatore oggi dirigente -. Poi per vari motivi a volte non c'è il click. Però più di questo non posso dire, sono cose queste che nel calcio succedono".

Poi il riferimento al neo acquisto, Gimenez, che è in tribuna a San Siro per assistere al derby, facendo così il suo debutto ufficiale nella stracittadina. "Stiamo parlando di un giocatore che abbiamo seguito per tanti mesi e al quale abbiamo pensato anche nell'estate scorsa, ma c’era un'altra situazione… Lo vedo pronto, carico e ha tanta voglia di cominciare". Quanto al derby ammette: "Un derby si vince e si affronta con una grande mentalità perché è più di una partita".

A proposito di uomini da derby, c'è anche l'ex Shevchenko a San Siro per un mach che non sarà mai una partita come le altre. Anche lui dà un giudizio molto positivo di Gimenez: "Credi sia un giocatore molto interessante che possa svoltare la stagione del Milan. Ha qualità e potenza".