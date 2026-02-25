Calcio
La Penna torna ad arbitrare dopo Inter-Juventus: dirigerà una partita di Serie B, come Piccinini

Federico La Penna torna ad arbitrare dopo il grave errore in Inter-Juventus. Il fischietto romano è stato designato per una partita di Serie B, quella tra Sudtirol e Venezia.
A cura di Alessio Morra
Federico La Penna è stato l'arbitro di Inter-Juventus. Chi segue il calcio sa come è andata quella partita e che peso ha avuto l'errore del fischietto romano che ha espulso Kalulu dopo una simulazione di Bastoni. Lo stop era annunciato, si paventano uno o due mesi di stop. Non è così. La Penna a due settimane dal Derby d'Italia tornerà ad arbitrare, ma lo farà in Serie B, in uno scenario totalmente differente.

La Penna sarà l'arbitro di Sudtirol-Venezia

La punizione per La Penna era scontata. Si immaginava un periodo di fermo, invece dopo un weekend libero da impegni calcistici, il direttore di gara sarà in campo in una partita di Serie B, esattamente Sudtirol-Venezia, in programma in Alto Adige sabato 28 febbraio, calcio d'inizio alle ore 16. La punizione è conclamata, perché c'è un declassamento, con tutto il rispetto per le squadre che arbitrerà.

Ma il ritorno in campo è stato molto più rapido del previsto. Ora sarà chiamato a non sbagliare in una partita che ha in palio tanto, perché il Sudtirol lotta per non retrocedere, mentre il Venezia guidato da Stroppa è capolista con alle spalle tre inseguitrici.

L'arbitro Chiffi riparte dalla B dopo Atalanta-Napoli: nessun errore in Milan-Parma per Piccinini
L’esultanza di Bastoni dopo il secondo giallo a Kalulu
L’esultanza di Bastoni dopo il secondo giallo a Kalulu

Anche Piccinini in Serie B, Sozza per Roma-Juventus

Finisce in Serie B in questo fine settimana anche l'arbitro Piccinini, che ha diretto Milan-Parma, partita non priva di polemiche. Il fischietto era stato promosso dai vertici dell'AIA, ma sarà il direttore di Spezia-Reggiana. Fuori invece dalle partite sia di Serie A che di Serie B invece per questo turno Chiffi, autore di un errore piuttosto grave durante la partita tra l'Atalanta e il Napoli, annullando un gol di Gutierrez che avrebbe portato i partenopei avanti di due gol. L'incontro più atteso della 27ª giornata del campionato tra Roma e Juventus, in programma allo Stadio Olimpico domenica 1 marzo alle ore 20:45, invece è stato affidato a Sozza.

Calcio
