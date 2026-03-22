Fiorentina-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live della partita Fiorentina-Inter per la 30ª giornata di Serie A. Chivu è ancora senza Lautaro, in attacco coppia formata da Marcus Thuram e Pio Esposito. I nerazzurri vogliono chiudere al più presto il discorso scudetto, la Viola cerca punti salvezza. Diretta TV solo su DAZN e in streaming sull'app DAZN.
I precedenti tra Fiorentina e Inter
Fiorentina e Inter si sono affrontate 175 volte in Serie A: il bilancio è favorevole ai nerazzurri, con 74 vittorie a fronte di 46 successi per i viola, mentre i pareggi sono 55. Il rapporto di forze si inverte considerando solo lo storico dei confronti che si sono giocati in casa della Fiorentina: 30 vittorie viola contro 22 dell'Inter, e 35 pareggi.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
Inter più riposata dei viola, non avendo giocato durante la settimana, e con un vantaggio in classifica rassicurante sul Milan secondo (+8) e sul Napoli terzo (+9). La vittoria tuttavia manca per gli uomini di Chivu dallo scorso 28 febbraio: da allora lo 0-0 casalingo nella semifinale di andata di Coppa Italia col Como e poi in campionato la sconfitta nel derby col Milan e il pareggio interno con l'Atalanta.
Come arriva la Fiorentina alla partita di oggi
La Fiorentina è certamente più stanca dell'Inter, avendo giocato il ritorno di Conference League giovedì scorso, e tuttavia i risultati positivi fanno morale per la squadra di Vanoli: la qualificazione ai quarti, dopo aver battuto i polacchi del Rakow, segue la bella vittoria dell'ultimo turno di Serie A in casa della Cremonese. La zona retrocessione è ancora vicina, quattro punti sotto, dunque stasera serve fare risultato coi nerazzurri.
Dove vedere Fiorentina-Inter di Serie A in TV e streaming
Il match di domenica sera tra Fiorentina e Inter è tra le sette partite per turno che sono esclusiva DAZN. Sarà dunque visibile in TV solo su DAZN (su smart TV), con inizio alle 20:45. Ugualmente fruibile solo dagli abbonati DAZN la visione in streaming, tramite l'app dedicata, su portatili e smartphone. La telecronaca sarà della coppia Pardo-Ambrosini.