Fiorentina-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

Fiorentina e Inter si sono affrontate 175 volte in Serie A: il bilancio è favorevole ai nerazzurri, con 74 vittorie a fronte di 46 successi per i viola, mentre i pareggi sono 55. Il rapporto di forze si inverte considerando solo lo storico dei confronti che si sono giocati in casa della Fiorentina: 30 vittorie viola contro 22 dell'Inter, e 35 pareggi.