Open VAR inchioda Chiffi sul gol annullato a Gutierrez: “Errore di campo, annullato troppo in fretta”

Open VAR ha mostrato le immagini e gli audio a corredo degli episodi da moviola più discussi durante Atalanta–Napoli per le decisioni dell'arbitro, Daniele Chiffi. Due casi nei quali i protagonisti sono Hien e Hojlund. Il secondo, quella della rete annullata a Gutierrez che avrebbe portato gli azzurri sullo 0-2 a inizio secondo tempo, è il più clamoroso e ha suscitato le forti proteste dei partenopei. Il direttore di gara e il suo assistente sono convinti che il contatto tra il difensore e l'attaccante sia da considerare fallo (lo si evince dal dialogo fatto ascoltare in diretta), dalla sala VAR c'è un check abbastanza rapido: due situazioni da matita rossa e blu, come sottolineato nel corso della trasmissione. "È un errore di campo e nella revisione concludono troppo velocemente", sentenzia Dino Tommasi, ex arbitro e oggi membro della CAN. Quanto al calcio di rigore, inizialmente assegnato e poi revocato con la on-field-review, la valutazione è concorde con la correzione della decisione di campo: "Hien è fermo, Hojlund cerca il contatto. Chiffi ha una sensazione errata".