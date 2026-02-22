Napoli furibondo con Chiffi, Manna accusa: “Imbarazzante. Non hanno rivisto al VAR il gol annullato”

Giovanni Manna protesta con l’arbitraggio di Chiffi in Atalanta-Napoli: “Non è una questione soggettiva, non è niente, altrimenti facciamo la figura dei cogl*oni e non ci piace. Questo non è calcio”.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è una furia nei confronti dell'arbitraggio di Chiffi durante la partita persa per 2-1 dagli azzurri in casa dell'Atalanta: "Incommentabile il gol annullato a Gutierrez. Non capisco come si faccia a fischiare e per me non c'è stato manco un controllo del Var perché subito il gioco è ripreso. Il gol annullato è imbarazzante. Dov'è il fallo qua? Il Var cosa ci sta a fare? Perché non lo riguarda? Lo ha chiamato sul rigore, perché qua no? Noi siamo buoni e cari, già a Torino c'era un rigore, col Verona abbiamo avuto problemi, ma qui ci giochiamo la Champions e ci annullano il 2-0. Urge una riflessione".

Uno sfogo molto forte da parte del dirigente del club campione d'Italia in carica, che si è lamentato soprattutto per l'annullamento del gol di Gutierrez che avrebbe portato il Napoli sul 2-0 subito dopo l'intervallo e, sicuramente, la partita avrebbe preso un'altra piega.

Manna durissimo: "Non ci piace fare la figura dei cogl*oni"

Manna non ha usato giri di parole e presentatosi ai microfoni di DAZN al posto di Antonio Conte, che non ha parlato dopo il fischio finale della partita della New Balance Arena, ha proseguito così nel suo intervento: "Non ci stiamo lamentando, vogliamo quello che è nostro, quello che è giusto. Questo non è calcio. Non ho altre parole, è una vergogna. Sull'episodio del rigore, se è gestione da campo, perché il Var richiama l'arbitro? E perché dopo non lo chiamano però? Il fallo lo ha visto solo Chiffi, non c'è nulla, ma il Var dov'è? Hien si butta giù da solo. Magari perdiamo 3-2, ma almeno dateci il secondo gol. Dopo una gara di questo spessore a Bergamo viene annullato un gol del genere è un paradosso. Siamo stanchi, basta. Io dagli spalti pensavo che la palla fosse uscita perché non c'è fallo. Non è una questione soggettiva, non è niente, altrimenti facciamo la figura dei cogl*oni e non ci piace".