Il video del check VAR sul gol annullato in Atalanta-Napoli è surreale: dura solo 14 secondi

Le immagini diffuse sul canale YouTube della Lega Serie A mostrano cosa ha visto l’arbitro Chiffi in occasione della rete realizzata da Gutierrez e non concessa agli azzurri. “Aspetta un secondo che fanno il controllo di routine”.

"Controllo di routine". Basta questa espressione usata dall'arbitro Daniele Chiffi a spiegare quali sono stati i tempi del processo decisionale e del check col VAR in occasione dell'episodio più contestato dal Napoli: l'annullamento del gol di Gutierrez all'Atalanta su traversone di Hojlund. Quattordici secondi, tanti ne passano tra il fischio del direttore di gara (che arriva solo dopo la rete degli azzurri) e la conferma della decisione. Le immagini mostrate dalla Lega Serie A attraverso la Ref Cam indossata dal fischietto aprono una finestra su quell'azione della discordia che ha portato il direttore sportivo dei campani, Manna, a esprimersi duramente in diretta tv. In attesa che Open Var renda pubblico il colloquio tra la cabina di regia e il campo, il video diffuso sul canale YouTube permette di ascoltare le sue comunicazioni con i calciatori e sbirciare attraverso la sua visuale. C'è anche un altro caso da moviola che vede protagonista l'attaccante danese: il calcio di rigore prima assegnato e poi revocato col VAR dopo on-field-review. Chiffi va a rivedere questa situazione, anzi viene compulsato dal VAR pur non trattandosi di un chiaro ed evidente errore (perché un contatto, sia pure non clamoroso c'è stato e come tale lo aveva interpretato). Mentre ci mette poco (una quindicina di secondi) per chiudere il "check" sull'altro episodio

Il contatto Hojlund-Hien e la rete annullata a Gutierrez

L'azione che porta alla rete di Gutierrez si verifica a inizio ripresa e costituisce una sorta di linea spartiacque: da quel momento, infatti, cambia totalmente l'inerzia della partita. Chiffi si trova fuori area, in posizione frontale rispetto alla porta. Dalla sua angolazione nota che Hien cerca di frapporsi tra Hojlund e il pallone ma, nonostante la sua fisicità, perderà il duello con l'avversario finendo a terra. Il direttore di gara lascia proseguire, non fischia subito. Lo fa solo dopo la segnatura quando indica il punto del contatto: ha ravvisato un fallo dello scandinavo.

Quale? Si può solo ragionare in termini interpretativi ipotizzando che abbia ritenuto scorretto il movimento del braccio di Hojlund. Dalle immagini si sente il direttore di gara spiegare: "Sto solo aspettando, fallo qui – dice a Carnesecchi si appresta a rimettere in gioco la sfera –. Aspetta un secondo che fanno il controllo di routine". Dopo il silent check del VAR, Chiffi si dirige verso il centrocampo con un rapido "Bene, grazie". In totale sono strascorsi circa quattordici, quindici secondi tra il fischio e la conferma della decisione. E non ha alcun dubbio.

Il rigore prima concesso e poi revocato su Hojlund

Il Napoli aveva protestato anche per la revoca del calcio di rigore avvenuta alla fine del primo tempo in seguito al contatto Hien-Hojlund. Attraverso la Ref Cam si nota che Chiffi è a circa dieci metri dall’azione e ha una visuale "pulita" tanto che fischia subito il calcio di rigore. "Non fa niente, lo guardiamo", dice l'arbitro al difensore dell'Atalanta mentre Elmas prende la palla e va sul dischetto.

Tra le voci in campo si sentono quelle di Carnesecchi, Højlund e Scalvini che discutono tra di loro con l'attaccante del Napoli che afferma: "È rigore, sempre". Non per il VAR, che è intervenuto a confutare la valutazione del direttore di gara sull'entità del contatto, e nemmeno per Chiffi che va al monitor e cambia idea. Per lui quel contatto ginocchio-ginocchio ha nulla di irregolare. Penalty annullato così come l'ammonizione da DOGSO depenalizzato comminata a Hien.