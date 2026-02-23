Perché non c’è stato check VAR sul gol annullato al Napoli, o è stato velocissimo: un grave errore

Polemiche e discussioni hanno animato il post-gara di Atalanta-Napoli per il gol annullato a Gutierrez all’inizio del secondo tempo: perché il check del VAR è stato velocissimo e l’arbitro Chiffi non è stato mandato al video a rivedere l’azione?

Il Napoli ha perso 2-1 in casa dell'Atalanta ed è stato agganciato al terzo posto dalla Roma ma la squadra campione d'Italia in carica protesta in maniera veemente nel post-gara con il direttore sportivo Giovanni Manna per il gol annullato a Gutierrez: "Imbarazzante. Non hanno rivisto al VAR il gol annullato". Parole durissime.

Cosa è successo? Pochi istanti dopo il fischio d'inizio del secondo tempo, Hojlund punta Hien e va via sulla linea di fondo, servendo poi Miguel Gutiérrez che segna dal centro dell'area. L'arbitro Chiffi fischia subito fallo in attacco dell'attaccante del Napoli ma resta più di qualche dubbio sulla chiamata: il VAR, rispetto al richiamo all'on field review per il contatto del primo tempo sempre tra Hojlund e Hien che ha portato alla revoca del calcio di rigore, non interviene.

Il problema, e probabilmente la chiave di lettura di questa decisione, è qui: perché nel primo caso, ovvero sul rigore, il VAR è intervenuto per far rivedere al video il contatto e in occasione del gol non c'è stato il richiamo? Hojlund e il difensore dell'Atalanta si stavano trattenendo a vicenda e poi Hien cade subito prima del passaggio che porta al gol.

La decisione dell'arbitro Chiffi non sembra essere quella corretta ma è una valutazione di campo e Aureliano al VAR decide di non intervenire, facendo proseguire il gioco. Anche in questo caso, però, il confine tra decisione di campo e ‘chiaro ed evidente errore' è molto sottile.

Perché il check del VAR è stato velocissimo in Atalanta-Napoli?

Sia l'ex calciatore Dario Marcolin, impegnato nel racconto del match di Bergamo, che l'ex arbitro Luca Marelli hanno espresso i loro dubbi sulla chiamata di Chiffi. L'ex direttore di gara a DAZN ha commentato così la decisione di annullare il gol a Gutierrez: "Molto complesso l'episodio del gol di Gutierrez. Chiffi lascia correre, entrambi si aiutano con le braccia, non capisco perché la rete sia stata annullata, forse c'è stata collaborazione con l'assistente ma anche se c'è una leggerissima trattenuta col braccio di Hojlund sul fianco di Hien, io francamente non vedo fallo. Hien si è visto superato ed è andato via molto facilmente. Var non poteva intervenire? Il check è stato velocissimo, mi ha stupito. Il gioco riprende infatti subito".

In questo caso il colloquio tra arbitro di campo e arbitro al VAR appare velocissimo e Aureliano al video decide di non far rivedere l'azione a Chiffi al video lasciando la ‘lettura' del contatto tra i due calciatori da parte del direttore di gara in campo ma resta più di qualche perplessità vista la dinamica dell'azione e il movimento dei due calciatori.

Quando può intervenire il VAR sui gol e sui calci di rigore

Il VAR (Video Assistant Referee) interviene solo in caso di "chiaro ed evidente errore" o "grave episodio sfuggito" in quattro situazioni specifiche secondo quanto stabilito dal regolamento IFAB: ‘Rete segnata / non segnata', ‘Calcio di rigore / non calcio di rigore', ‘Espulsione diretta (non doppia ammonizione)' e ‘Scambio d'identità'.

Per quanto riguarda il gol segnato/gol non segnato il VAR controlla che non ci siano state infrazioni durante l'azione che ha portato alla rete (APP – Attacking Possession Phase).

Fuorigioco: posizione irregolare dell'autore del gol o di chi partecipa attivamente.

posizione irregolare dell'autore del gol o di chi partecipa attivamente. Falli: falli commessi dalla squadra attaccante.

falli commessi dalla squadra attaccante. Palla uscita: se il pallone aveva superato interamente la linea di fondo o laterale.

Sui calci di rigore l'obiettivo è evitare decisioni palesi errate riguardo l'assegnazione o la mancata assegnazione di un penalty quindi si valutano: