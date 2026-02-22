Roma, colpo Champions: Cremonese battuta 3-0, Gasperini terzo col Napoli e a +4 sulla Juve

La Roma batte un colpo importante per la corsa alla prossima Champions League: Cremonese battuta 3-0 allo stadio Olimpico, Gasperini aggancia il terzo posto appaiandosi al Napoli e si porta a +4 sulla Juventus.

Monologo giallorosso nel posticipo della 26a giornata, con Cristante & co che dopo un primo tempo non brillantissimo hanno innestato le marce alte e hanno mostrato tutte le differenze con la squadra di Davide Nicola. Prosegue il momento di difficoltà dei grigiorossi, che non vincono da più di 10 partite e dopo l'ottimo avvio ora sono stati risucchiati nella lotta salvezza.

Poche occasioni nitide e molti contrasti a centrocampo, con l’equilibrio che all’Olimpico resta intatto. Il primo vero sussulto arriva al 25’, quando Luperto sfiora l’autorete intervenendo su un cross di Zaragoza.

Poco dopo è ancora lo spagnolo a mettere un pallone pericoloso in area: Mancini svetta di testa e supera Audero, ma la traversa gli nega la gioia del gol. Svilar fin qui spettatore, mentre alla Roma servirà una svolta per trovare il guizzo decisivo.

Ad aprire il match ci ha pensato Cristante, che alla presenza numero 350 tra tutte le competizioni con la maglia della Roma, di testa ha trovato la deviazione vincente su calcio d'angolo di Pellegrini.

Il raddoppia della Roma lo firma Ndicka, che trova il primo gol in Serie A ancora da palla inattiva. Corner di El Aynaoui deviato dal solito Cristante, pallone girato di prima intenzione dal difensore sul quale Audero non può intervenire!

All'86' Malen propizia la terza rete giallorosso: l'olandese viene fermato in area dopo la sua iniziativa, ma il pallone vagante diventa buono per il destro di Pisilli che non sbaglia!

Roma-Cremonese, il tabellino

RETI: 59′ Cristante, 77′ Ndicka, 86′ Pisilli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi (dal 46’ El Aynaoui); Celik (dall'85' Ziolkowski), Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini (dal 72’ Pisilli), Zaragoza (dal 56’ Venturino); Malen. All.: Gasperini

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin (dal 74′ Faye), Maleh, Thorsby, Payero (dal 49’ Bondo), Pezzella (dal 74′ Djuric); Bonazzoli, Sanabria (dal 63’ Vardy). All.: Nicola

ARBITRO: Marco Di Bello.