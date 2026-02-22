Perché Chiffi ha tolto il rigore al Napoli anche se c’è un contatto chiaro Hojlund-Hien

Cosa ha visto l’arbitro Chiffi in campo durante Atalanta-Napoli e perché successivamente ha modificato la decisione alla on-field-review.

Il VAR e la on-field-reviews si rivelano decisivi per l'annullamento del calcio di rigore che l'arbitro, Chiffi, assegna al Napoli per presunto fallo commesso da Hien su Hojlund lanciato a rete. Nell'occasione, il direttore di gara toglie anche l'ammonizione comminata al difensore della ‘dea', che aveva preso il giallo per il DOGSO depenalizzato. In buona sostanza, non c'è alcuna colpa specifica da parte del centrale nerazzurro che ha il torto di restare lì, sul posto. Secondo l'interpretazione degli ufficiali di gara è il centravanti danese ad andare addosso all'avversario ma senza alcun tentativo di bloccarlo in maniera illecita.

Perché Chiffi ha revocato il rigore al Napoli sul contatto Hien-Hojlund

Cosa ha spinto il fischietto a cambiare idea rispetto alla sensazione iniziale? Quel che ha visto al monitor è stato dirimente dopo la segnalazione dalla cabina di regia. Di fatto, Hien non fa nessun movimento verso Hojliund, resta nella sua posizione di difendente ed è l'attaccante del Napoli che, nel tentativo di superarlo, gli sbatte addosso. Almeno questa è la versione proposta in diretta tv da Luca Marelli che a DAZN sostiene da subito che quello non è un penalty da assegnare.

"Effettivamente c'è un contatto ginocchio contro ginocchio, ma dal mio punto di vista è un contatto molto leggero, c'è veramente poco del calcio di rigore. Hien non fa un movimento a mettersi davanti. Non è facile, però, togliere questo rigore una volta dato, perché appunto il contatto c'è. Va sempre detto che non tutti i contatti, però, sono infrazioni".

Cosa ha potuto verificare Chiffi con la moviola in campo? La revisione da parte dell'arbitro è durata poco. È apparso subito convinto dell'opportunità di non assegnare più il tiro dal dischetto ai partenopei. Attraverso il replay, infatti, ha potuto verificare meglio la dinamica del movimento: ovvero che Hojlund sembrava già in caduta prima del contatto.

Perché Chiffi aveva inizialmente dato il tiro dagli undici metri? Il rewind dell'azione aiuta a capire: Vergara riceve tra le linee e mette Hojlund in movimento sul centro sinistra dell'area: l'attaccante del Napoli tenta il dribblng verso l'esterno e va giù.

Dubbi sul gol annullato a Gutierrez, cosa ha visto Chiffi

Hojlund è ancora il protagonista dell'azione che porta al raddoppio del Napoli a inizio ripresa. Anche in questo caso il contatto con Hien è oggetto della disputa solo che Chiffi non ha alcun dubbio al riguardo. Il danese salta l'uomo sullla fascia destra ed entra in area dopo un contrasto spalla a spalla gomito a gomito con l'avversario.

La punta dei partenopei effettua un cross basso che Gutierrez gira in porta con la punta del piede senza che Carnesecchi possa intervenire. Chiffi, però, è molto certo della sua interprerazione: fischia e segnala una trattenuta di Hojlund su Hien. Proteste accese del Napoli.