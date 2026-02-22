Atalanta-Napoli 0-1, risultato in diretta della partita di Serie A: bella parata di Milinkovic-Savic

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato poco prima del fischio d'inizio tra Atalanta e Napoli. Nel commentare la situazione della squadra e degli infortuni ha espresso preoccupazione per McTominay. "Dovete parlare coi dottori. Io non lo vedo in campo con noi da Genova, da allora non si è mai allenato con noi… Ha un'infiammazione al tendine ma non si capisce quando può rientrare". Quanto a De Bruyne che si sta per aggregare agli azzurri per la riatletizzazione, ha ammesso: "Discorso a parte, il suo. Ma state vedendo Lukaku quanta fatica sta facendo a recuperare. Intanto torna, poi vediamo".