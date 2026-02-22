Atalanta-Napoli 0-1, risultato in diretta della partita di Serie A: bella parata di Milinkovic-Savic

La diretta live della partita Atalanta-Napoli per la 26ª giornata di Serie A. Il risultato è di 0-1, grazie al gol segnato di testa da Beukema. Bergamaschi senza Raspadori e De Ketelaere infortunati, fuori dalla formazione titolare Ederson e Scamacca. Tra gli azzurri manca anche McTominay, Conte rilancia Santos titolare e non schiera subito Politano e Spinazzola, lasciando Gutierrez e Mazzocchi esterni. Diretta TV su DAZN e DAZN 1 e in streaming solo su DAZN.
Juan Jesus ammonito per proteste
Al 38° ammonito Juan Jesus per proteste dopo un rimpallo e angolo assegnato e poi tolto all'Atalanta.
Al 35° Atalanta vicina al pareggio
Al 35° Atalanta vicina al pareggio con Sulemana: destro forte dalla destra dell'area ma Milinkovic-Savic para in tuffo.
Il ct Gattuso in tribuna a Bergamo: Vergara osservato speciale
Vergara osservato speciale. In tribuna a Bergamo c'è il ct della Nazionale, Gattuso.
Alisson in gol ma la rete è annullata per fuorigioco
Al 21° Alisson va in gol in contropiede per il Napoli ma la rete è annullata per fuorigioco.
Gol di Beukema, Atalanta-Napoli 0-1
Gol di Beukema, Atalanta-Napoli 0-1. Al 17° azzurri in vantaggio grazie al colpo di testa del difensore. La rete è scaturita da un calcio di punizione guadagnato da Hojlund al vertice dell'area di rigore.
McTominay ancora fuori, l'allarme di Conte: "Non so che dire... chiedete ai medici"
Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato poco prima del fischio d'inizio tra Atalanta e Napoli. Nel commentare la situazione della squadra e degli infortuni ha espresso preoccupazione per McTominay. "Dovete parlare coi dottori. Io non lo vedo in campo con noi da Genova, da allora non si è mai allenato con noi… Ha un'infiammazione al tendine ma non si capisce quando può rientrare". Quanto a De Bruyne che si sta per aggregare agli azzurri per la riatletizzazione, ha ammesso: "Discorso a parte, il suo. Ma state vedendo Lukaku quanta fatica sta facendo a recuperare. Intanto torna, poi vediamo".
Buon avvio dell'Atalanta che fa la partita
L'Atalanta è protagonista di un buon avvio di match. Prima ci prova Pasalic di testa. Poi altro cross e sponda di Bellanova sul secondo palo: Milinkovic-Savic è pronto.
Atalanta-Napoli, inizia la diretta della partita
Dopo l'esecuzione del tradizionale inno della Serie A, a dare il fischio d'inizio è l'arbitro Daniele Chiffi. I suoi assistenti sono Dario Cecconi e Davide Moro, quarto ufficiale Luca Zufferli. Al VAR Gianluca Aureliano, Aleandro Di Paolo (AVAR).
Come arriva il Napoli alla partita con l'Atalanta
Il Napoli si presenta a Bergamo in emergenza, una condizione ormai costante alla luce della sequenza di infortuni e acciacchi che hanno fermato i calciatori. Non c'è McTominay, che soffre per un problema muscolare non grave ma è meglio non rischiarlo. Lo scozzese si aggiunge ad Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, McTominay, Neres, Rrahmani (per questi ultimi due la stagione potrebbe essere già finita). Conte schiera Mazzocchi e Gutierrez esterni di centrocampo, lascia Spinazzola e Politano fuori dalla formazione titolare. Fiducia ad Alisson Santos con Vergara dietro Hojlund.
Come arriva l'Atalanta alla partita con il Napoli
Per l'Atalana la sfida di oggi col Napoli è decisiva per rilanciarsi in zona Champions. Ma è delicata perché cade anche dopo la sconfitta in Champions col Borussia Dortmund, col ritorno della prossima settimana che dirà se la ‘dea' può andare avanti in Coppa (qualificandosi agli ottavi) oppure lasciare l'Europa. Palladino non ha Raspadori e De Ketelaere, lascia Ederson e Scamacca fuori dalla formazione titolare.
Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta e Napoli con le scelte di Palladino e Conte.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte
Dove vedere Atalanta-Napoli di Serie A in TV e streaming
Atalanta-Napoli, dalle ore 15:00, sarà visibile in diretta tv e in streaming in esclusiva su DAZN. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno vedere la partita sul canale 214 della piattaforma satellitare. La telecronaca sarà a cura di Ricky Buscaglia affiancato dal commento tecnico di Dario Marcolin.