Davis e Kamara travolti da insulti razzisti dopo Genoa-Udinese: pubblicano tutti i commenti

La vittoria dell'Udinese in casa del Genoa ha scatenato una lunga coda di polemiche a causa degli episodi di razzismo che si sono verificati contro Keinan Davis e Hassane Kamara in campo ma soprattutto sui social: i giocatori da diversi giorni hanno chiuso i commenti del loro profilo Instagram, inondati da frasi irripetibili e insulti che si sono scatenati dopo l'uscita dal campo del francese che ha rivolto ai tifosi avversari una linguaccia mentre tornava in panchina per rispondere a chi lo aveva preso di mira già da diversi minuti. La società friulana ha preso posizione con un comunicato in cui denuncia e condanna gli insulti razzisti ricevuti dai suoi giocatori che nel frattempo si sono esposti anche sui social per chiarire la situazione vergognosa di cui sono stati vittime mostrando tutti i messaggi d'odio.

Kamara e Davis inondati da insulti razzisti

La situazione si è surriscaldata al momento del cambio di Kamara, preso di mira da diverso tempo da alcuni tifosi del Genoa: è stato sostituito alla fine del secondo tempo e mentre lasciava il campo ha mostrato la linguaccia in risposta agli insulti ricevuti che sono continuati anche sui social, al punto da costringerlo a chiudere i commenti. Il calciatore francese ha denunciato tutto, mostrando anche le frasi razziste che gli sono state rivolte con tanto di nome e cognome degli utenti incriminati, condannati anche dall'Udinese.

Gli insulti razzisti rivolti a Kamara

Poi ha pubblicato un post per spiegare tutta la vicenda: "Piccolo chiarimento: se venerdì sono uscito dal campo facendo le linguacce verso i tifosi da Genoa, è solo perché ho ricevuto insulti e dita medio. Era la mia maniera, leggera e senza violenza di rispondere. In 12 anni di carriera, non ho mai provocato chiunque, e non inizierà oggi. Colombo si è arrabbiato, ma può succedere". Davis, anche lui vittima degli insulti dopo aver segnato il gol del 2-0, ha condiviso le parole del compagno di squadra che si è esposto per portare alla luce la situazione che va avanti da venerdì sera e che non si è fermato solo al campo.