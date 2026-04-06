Juventus-Genoa LIVE, 1-0 in diretta della partita di Serie A: gol immediato di Bremer

La diretta live della partita Juventus–Genoa per la 31ª giornata di Serie A. Spalletti schiera la migliore formazione possibile con Yildiz asso nelle manica e Vlahovic pronto per dare maggiore peso all'attacco. Nel Genoa è Vitinha–Colombo la coppia d'attacco. Bianconeri e Grifone a caccia di punti per la Champions e per la salvezza. Diretta TV su DAZN e su Sky, in streaming su Sky Go e NOW.
Bremer spacca subito il match in due
La Juventus parte ferocemente contro il Genoa e sblocca subito la partita grazie ad un gol di Bremer dopo solo 6 minuti di gioco
Juventus-Genoa in diretta, inizia la partita
Dopo l'esecuzione del tradizionale inno della Serie A, ha inizio Juventus-Genoa.
Ositgard difensore "bomber" del Genoa: finora ha segnato 5 gol
La Juve dovrà fare molta attenzione alle palle inattive, situazione di gioco dove il Genoa ha in Leo Ostigard un punto di forza. Il centrale norvegese, ex Napoli, ha segnato 5 gol in questa edizione della Serie A. Nei cinque campionati maggiori europei di quest'anno nessun centrale di difesa ha segnato più reti rispetto al ligure (5 ne ha realizzate anche Luka Vuskovic dell’Amburgo).
La Juve e Vlahovic trattano il rinnovo: fissate durata e cifra
Dusan Vlahovic è l'attaccante che Spalletti ha chiesto alla Juve di tenere. Il serbo è in scadenza di contratto, la trattativa per il rinnovo ha fatto passi in avanti. Sulla base di quali durata e cifre? Stipendio non oltre il tetto dei 7 milioni (come già fatto per Yildiz) e durata dell'accordo biennale.
Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali: c'è David in attacco
Di seguito le scelte di Spalletti e De Rossi per le formazioni:
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi
Chi è Davide Massa, l'arbitro di Juventus-Genoa
Davide Massa è l'arbitro designato per Juventus-Genoa. Finora in stagione il fischietto ligure ha diretto 13 incontri in Serie A: per due volte i bianconeri (Bologna-Juve 0-1, Cagliari-Juve 1-0) e per due volte il Grifone (Genoa-Lecce 0-0, Genoa-Napoli 2-3). La designazione si completa con gli assistenti Lo Cicero e Trinchieri, il quarto ufficiale Marchetti; VAR Paterna e Meraviglia (AVAR).
I precedenti tra Juventus e Genoa
Il bilancio dei precedenti è nettamente a favore della Juventus che, dati alla mano, è la squadra che, su 115 partite disputate, ha vinto più volte contro il Genoa in Serie A (70), mentre sono stati 23 i pareggi e 22 le vittorie del Grifone. I numeri fotografano in parte il momento dei bianconeri: negli ultimi 7 incontri hanno vinto solo 2 partite, raccogliendo anche 3 pareggi e 2 sconfitte. L'arrivo di De Rossi al Genoa ha cambiato il passo della squadra che adesso viaggia a una media di 1.35 punti a incontro.
Come arriva il Genoa alla partita di oggi
Unica "spina" per De Rossi: le condizioni da valutare di Norton-Cuffy. Per il resto il tecnico può disporre della migliore formazione da opporre alla Juventus. Con 33 punti in classifica (+6 sul terzultimo posto) il Grifone non è ancora al sicuro della salvezza ma fare punti a Torino aiuterebbe a consolidare la graduatoria rispetto a chi sta messo peggio (Cremonese, Fiorentina e Cagliari). Vitinha e Colombo in attacco.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
Il pareggio col Sassuolo prima della sosta ha rallentato la corsa al quarto posto della Juventus, attualmente quinta (assieme alla Roma) a -3 dal Como che occupa l'ultima piazza disponibile. Spalletti non ha problemi di formazione: Vlahovic è pronto per giocare titolare, Yildiz è l'asso nella manica. Probabile che sia il turco a guidare il reparto offensivo nel ruolo di "falso 9",s sostenuto da Conceiçao, McKennie e Boga.
Dove vedere Juventus-Genoa di Serie A in TV e streaming
Juventus-Genoa è visibile in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) sia su DAZN sia su Sky. Il network satellitare la manda in onda su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). In diretta streaming si può seguire la partita oltre che su DAZN anche su Sky Go e NOW.