Juventus-Genoa LIVE, 1-0 in diretta della partita di Serie A: gol immediato di Bremer

Il bilancio dei precedenti è nettamente a favore della Juventus che, dati alla mano, è la squadra che, su 115 partite disputate, ha vinto più volte contro il Genoa in Serie A (70), mentre sono stati 23 i pareggi e 22 le vittorie del Grifone. I numeri fotografano in parte il momento dei bianconeri: negli ultimi 7 incontri hanno vinto solo 2 partite, raccogliendo anche 3 pareggi e 2 sconfitte. L'arrivo di De Rossi al Genoa ha cambiato il passo della squadra che adesso viaggia a una media di 1.35 punti a incontro.