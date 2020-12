Il Papu Gomez era uno degli osservati speciali della partita tra Juventus e Atalanta. L'argentino ha vissuto una serata particolare, riuscendo a rendersi comunque protagonista. Prima nel pre-partita quando ha intonato l'inno bianconero in panchina, e poi in campo. Gasperini ha deciso di mettere da parte i dissidi delle ultime settimane, concedendogli spazio in avvio di ripresa. Prestazione molto buona da parte del capitano, che ha dato un contributo importante, pur non esultando con i compagni in occasione del gol del definitivo pareggio di Freuler.

La serata di Gomez, grande escluso per le conseguenze della rottura con Gasperini, è iniziata già nel riscaldamento pre Juventus-Atalanta. Fitto colloquio con l'amico e connazionale Dybala, per il Papu che si è coperto a più riprese le labbra per non svelare il contenuto delle sue parole. Poco dopo, il trequartista ha sorpreso tutti: al momento di accomodarsi in panchina, Gomez è stato immortalato dalle telecamere mentre cantava l'inno degli avversari, con tanto di sorrisi. Una situazione che ha alimentato non poche polemiche, e che è sembrata quasi una provocazione.

Dalle parole ai fatti. Al 53′ Gasperini ha deciso di far entrare il Papu Gomez, che ha ricevuto indicazioni direttamente dai collaboratori del mister. Quando è entrato l'argentino ha indossato la fascia di capitano, cosa che alla luce di tutto quanto quello che è successo ultimamente non era affatto scontato. Gran prova del numero 10, che come al solito ha svariato molto in campo garantendo grande qualità. Non è un caso che 4′ dopo il suo ingresso in campo, l'Atalanta abbia trovato il pareggio con Remo Freuler. In occasione della rete dello svizzero, Gomez non ha partecipato all'esultanza di gruppo restando un po' defilato: tutti sono andati ad abbracciare lo svizzero, mentre lui ne ha approfittato per aggiustarsi la fascia che gli ha dato non pochi problemi. La sensazione è che la situazione tra Gomez e Gasperini sia compromessa, ma l'argentino sta comunque garantendo in campo il suo contributo aspettando gennaio quando potrebbe cambiare maglia, per la conclusione del suo idillio bergamasco.