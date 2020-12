Il ‘Papu' Gomez è stato grande protagonista nelle ore che hanno preceduto la partita Juventus-Atalanta. La moglie lo ha difeso dopo le parole di Gasperini, che nei giorni lo ha di fatto scaricato.Poi prima dell'incontro l'argentino si è fatto una lunga chiacchierata con il connazionale Paulo Dybala, altro numero 10 che sta vivendo un periodo difficile. Gomez si è preso la scena anche pochi secondi prima del via di Juventus-Atalanta. Perché l'argentino, mentre era seduto in panchina, ha canticchiato l'inno della Juventus. Una cosa altamente e ampiamente anomalo che velocemente è diventata oggetto di discussione sui social. E chissà che questo non sia un indizio di mercato?

Il Papu canta l'inno della Juventus

Le discussioni sono già iniziate. Il Papu ci è abituato, perché da giorni si parla moltissimo di lui e del suo futuro. Ma il nome di Gomez lo si fa anche per quello che è successo prima di Juventus-Atalanta, partita della 12a giornata di campionato. Perché il talentuoso calciatore sudamericano mentre prendeva posto in panchina ha intonato l'inno dei bianconeri, le immagini delle telecamere lo hanno ripreso mentre diceva: "Juve. unico grande amore". Una frase detta con il sorriso sulle labbra, tendenzialmente innocua, ma in un momento così delicato quella ‘cantata' alimenta ulteriori polemiche, discussioni (più o meno grandi) e alimenta pure qualche rumors di mercato, anche se Paratici prima della partita ha chiuso a ogni possibile trattativa.

Il calciatore argentino dopo aver rotto con Gasperini, che domenica scorsa chissà se volutamente o no ha parlato di lui al passato: ‘Gomez è stato importante per l'Atalanta', a gennaio molto probabilmente cambierà aria. Nelle ultime ore il suo nome è stato accostato anche alla Juventus, ma soprattutto all'Inter e al Milan, che potrebbe rinforzarsi nel mercato di gennaio.