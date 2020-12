Si dice spesso che nel calcio di oggi non c'è più spazio per i numeri 10. Non è vero pensando a Messi, ma è verissimo pensando al Papu Gomez e a Dybala, due fortissimi calciatori argentini che per motivi diversi non hanno attraversano un momento eccezionale e tutti e due sono finiti in panchina nella partita tra la Juventus e l'Atalanta. Mentre i rispettivi compagni di squadra facevano riscaldamento il ‘Papu' e la ‘Joya' si sono incrociati e si sono fatti una bella chiacchierata, in cui probabilmente hanno parlato dei rispettivi ‘guai'.

I 10 in panchina, Juve-Atalanta senza Dybala e Gomez

L'esclusione di Dybala e Gomez era scontata. L'argentino, reduce dal gol al Genoa, ha perso il posto da titolare e con il rientro di Morata sapeva che sarebbe finito in panchina. Il Papu invece è finito nel turbinio delle polemiche a causa del dissidio con Gasperini, che pochi giorni fa, dopo il 3-0 alla Fiorentina, aveva parlato al passato del giocatore più rappresentativo del suo club.

La chiacchierata tra Gomez e Dybala

Prima del match i due compagni di nazionale si sono incontrati, si sono salutati con affetto e hanno iniziato a chiacchierare. Probabilmente hanno parlato di calcio, a vederli si notava che era più il 10 dell'Atalanta a chiacchierare, evidentemente aveva più cose da dire, chissà magari a Dybala ha parlato già del suo futuro, potrebbe avergli confidato quale sarà il suo futuro – si vocifera di proposte importanti in arrivo da Milano. O forse Gomez all'amico avrà spiegato cosa è davvero successo nello spogliatoio dell'Atalanta. L'argentino della Juve ha ascoltato e si è limitato a commentare, forse pure lui si sarà confidato ed avrà parlato del suo rinnovo contrattuale, che è da giorni oggetto di discussione, con il presidenteAgnelli che ha risposto stizzito a Dybala.

Gomez canticchia l'inno della Juventus

Prima del via poi il Papu quando ha sentito partire dall'altoparlante l'inno della Juventus ha iniziato a canticchiarlo. Qualcosa di anomalo, perché è raro vedere un calciatore intonare l'inno di una squadra avversaria. Ma ciò sta a significare che lo stato d'animo di Gomez è positivo.