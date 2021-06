Al Real Madrid giocava punta centrale. In Italia la collaborazione con Sarri lo ha rigenerato trasformandolo nel bomber che a Napoli ha segnato il record dei 36 gol in un campionato. Alla Juve ha giocato perfino da centrocampista. Gonzalo Higuain racconta e si racconta alla Bobo Tv nel collegamento sul canale Twitch con Christian Vieri, Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Il Pipita ha chiuso la propria esperienza in Serie A: ha lasciato la Juventus e scelto di volare dall'altra parte del mondo. Adesso è a Miami e milita nella Major League Soccer americana e s'è dovuto ricredere in fretta sulle potenzialità e il livello di competitività del torneo.

Pensavo di giocarci con la sigaretta e invece si fa fatica perché è un campionato duro. -spiega l'argentino -. È simile a quello italiano… In Spagna e in Inghilterra puoi anche fare bene ma in Serie A rischi di soffrire e in America è la stessa cosa. Perché qui il calcio è cambiato.

Cosa lo ha spinto ad abbandonare l'Europa e ad accettare l'offerta che gli è arrivata dalla Florida? Higuain ne aveva già parlato in passato e lo spiega anche durante la chiacchierata con gli ex calciatori: la qualità della sua vita, come uomo e atleta, è cambiata in maniera molto netta, decisamente in meglio. E il Pipita in questa nuova realtà si trova benissimo, anche se qualcuno gli ha contestato di essersi presentato grasso, pelato e barbuto. Ha capito che era il momento giusto per farlo lasciando alle spalle l'Italia e quant'altro ha fatto parte del suo bagaglio di attaccante.

A Miami ho trovato la serenità fuori dal calcio – ha aggiunto l'ex madrileno -. In Europa l'avevo più. Buffon mi disse che quando non avrei più sentito il fuoco dentro sarebbe stato il momento di cambiare. E l'ho fatto.

Spagna, Italia, Inghilterra (sia pure per una breve parentesi) poi di nuovo Italia e infine gli Stati Uniti. La parabola della carriera di Gonzalo Higuain è stata scandita anche dall'evoluzione del suo modo di giocare. È lo stesso calciatore a spiegare come ha cambiato la sua posizione in campo e come s'è dovuto adattare alle differenti richieste degli allenatori. Uno in particolare quello che è stato determinante per lui e di cui conserva un ottimo ricordo.