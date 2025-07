video suggerito

La moglie di Calhanoglu risponde velenosa a Lautaro parlando di "persone che non sono leali" Sinem Calhanoglu, moglie di Hakan e madre dei suoi due bimbi, si è scagliata via social a difesa del centrocampista dell'Inter finito nel polverone delle polemiche dopo la sua richiesta di lasciare il club e le parole congiunte di Lautaro e Marotta: "Certe persone restano leali sono ai loro bisogni". La frattura all'interno dello spogliatoio appare oramai insanabile.

A cura di Alessio Pediglieri

La sconfitta con conseguente eliminazione al Mondiale per Club ha lasciato scorie ulteriori all'interno dello spogliatoio Inter, già devastato da tempo dalla umiliazione di Monaco in finale Champions contro il PSG. Il 2-0 subito dal Flamengo, che ai quarti troverà l'Al Hilal dell'ex Simone Inzaghi clamorosamente vittorioso sul City di Guardiola, ha portato ulteriore malumore, con le esternazioni di capitan Lautaro appoggiate da Chivu e Marotta, con un destinatario preciso: Hakan Calhanoglu. Le ultime indiscrezioni che vogliono il turco aver chiesto la cessione e pensare al Galatasaray non sono piaciute all'interno dello spogliatoio, evidentemente disunito anche a conferma delle parole di Sinem, Lady "Calha", che è sbottata sui social: "Certe persone sono fedeli solo ai loro bisogni".

La "voglia di casa" di Calhanoglu e le parole di Lautaro e Marotta

Due premesse: la prima è che Hakan Calhanoglu avrebbe chiesto alla dirigenza Inter di essere liberato dal proprio contratto ed "essere libero di tornare a casa". Dopo 4 anni di Inter, il centrocampista turco avrebbe ceduto alle lusinghe del Galatasaray, pronto ad abbracciarlo da subito. La seconda è che questi rumor con i compagni impegnati al Mondiale per Club non sono piaciuti e hanno destabilizzato l'ambiente, con Lautaro Martinez uscito allo scoperto e che ha parlato da capitano, invitando chi non avesse più intenzione di remare dalla parte giusta, ad abbandonare la barca. Nessun nome, ma ci ha pensato il presidente Marotta a togliere il velo e a pronunciare quello di Calhanoglu.

Sinem Calhanoglu durissima: "Certe persone leali solo ai propri bisogni"

Così, dopo le indiscrezioni di mercato – ufficialmente aperto dal 1° luglio – e le fortissime parole del Toro, la questione è rimasta in sospeso, in attesa di un epilogo che per molti è già stato scritto da tempo. A mettere una ulteriore pietra sul rapporto tra giocatore, club e compagni ci ha pensato Sinem Calhanoglu, moglie di Hakan e madre dei due suoi figli, con una storia Instagram che evidenzia una frattura oramai dichiarata e insanabile: "Alcune persone non ti sono fedeli. Sono fedeli al loro bisogno di te. Una volta che i loro bisogni cambiano, cambia anche la loro lealtà. Non rimpiangere di avere un buon cuore. Tutte le cose buone tornano e si moltiplicano".

L'Inter post Mondiale per Club: il nuovo corso tecnico di Chivu

Anche in questo caso, nessun nome o cognome ma i riferimenti si sprecano. L'Inter ha concluso la sua avventura al Mondiale per Club uscendo mestamente agli ottavi di finale, ora per tutti qualche giornata di meritata vacanza e poi di nuovo al lavoro per preparare la stagione alle porte, provando definitivamente a resettare soprattutto mentalmente, lo shock di Monaco. Difficile, ma l'imperativo è riuscirci il prima possibile con un processo che è iniziato dal cambio in panchina e l'avvento di Chivu e un nuovo progetto tecnico che sta vedendo sia l'inserimento di possibili talenti made in Inter sia con i nuovi acquisti, come Bonny, Susic o Luis Henrique.

Chivu sconsolato dopo la sconfitta contro il Fluminense, l’Inter riparte dalla preparazione estiva

Calhanoglu pronto al divorzio: l'Inter a richiedere il prezzo giusto

In tutto questo, Hakan Calhanoglu non sembra più rientrare: il centrocampista turco è da giorni in patria – complice un matrimonio – e non ha fatto più rientro alla base dopo aver lasciato gli Stati Uniti per un infortunio che si portava da tempo dietro. L'Inter non ha intenzione di trattenerlo, è pronta a rescindere il contratto ma solamente al prezzo giusto – stimato attorno ai 30 milioni – con il Galatasaray che ha già confermato l'intenzione di ingaggiarlo. E poco conta che l'ultima apparizione di Calhanoglu in nerazzurro coinciderà con l'umiliazione contro il PSG, il presente è già altrove.