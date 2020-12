Difficile pensare ad un finale di 2020 peggiore per la Juventus. In due giorni i bianconeri hanno incassato tre colpi difficili da digerire, e che costringono la squadra di Pirlo ad un 2021 in cui dovranno rincorrere. Prima l’annullamento del 3-0 a tavolino contro il Napoli, con il Collegio di Garanzia che ha deciso di far rigiocare la partita, e poi il pesantissimo ko interno contro la Fiorentina. In serata poi sono arrivate brutte notizie dagli altri campi della Serie A, con la Juventus che è scivolata addirittura al sesto posto. Se il campionato finisse oggi, i bianconeri giocherebbero l’Europa Conference League.

Quello di ieri è stato un doppio colpo da ko per la Juventus, che in virtù del verdetto del Collegio di Garanzia ha perso i 3 punti conquistati a tavolino con il Napoli, "scivolando" in classifica a quota 24 e con una partita da recuperare. I bianconeri che speravano di "recuperare" subito sul campo, contro una Fiorentina in crisi tra le mura amiche, sono stati invece usciti sconfitti in malo modo dal confronto con i viola. Un ko di cui hanno approfittato immediatamente le altre pretendenti per il titolo, negli altri match validi per la quattordicesima giornata.

La Juventus è scivolata infatti addirittura al sesto posto, a meno uno dal Napoli che ha pareggiato in extremis con il Torino. Gli uomini di Pirlo si trovano attualmente a 10 punti dalla capolista Milan, meno 9 dalla seconda della classe Inter, e meno 3 e meno 2 dalla Roma e dal sorprendente Sassuolo. Se il campionato finisse oggi la Juventus (senza considerare il risultato del recupero contro il Napoli), sarebbe fuori dalla Champions e dalla Europa League e dovrebbe accontentarsi dell'Europa Conference League che aprirà i battenti nella stagione 2020/2021.

Cos'è l'Europa Conference League e come funziona

La Uefa Europa Conference League, sarà la nuova competizione continentale che partirà nella prossima stagione. Terzo torneo europeo, che richiama alla memoria la Coppa delle Coppe, avrà un format simile a quello di Champions ed Europa League, con preliminari, playoff e poi un tabellone da 32 squadre ripartite in 8 gironi da 4 al termine dei quali si disputerà la fase a eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinale e finale). Ad accedere al torneo sarà dunque la sesta classificata della Serie A nel caso in cui la squadra vincitrice della Coppa Italia si dovesse classificare dal settimo posto in giù. Sarà la settimana ad accedere al terzo trofeo europeo se la squadra vincitrice della Coppa Italia finirà sesta o avrà già ottenuto la qualificazione a Champions o Europa League attraverso il piazzamento finale in campionato.