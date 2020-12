Il Sassuolo ormai non rappresenta più una sorpresa. La squadra di De Zerbi si è confermata ancora una volta una delle realtà più belle del nostro calcio. I neroverdi grazie al successo per 3-2 sul campo della Sampdoria, hanno raggiunto il quarto posto in classifica in Serie A. Se il campionato finisse oggi (senza considerare il match da recuperare per Juventus e Napoli), gli emiliani sarebbero in Champions League.

Vittoria pesante per il Sassuolo che si è riscattato dopo il ko interno contro il Milan. Gli emiliani si sono imposti con il risultato di 3-2 in casa della Sampdoria in un match ricco di emozioni. Dopo il botta e risposta Traore-Quagliarella, la squadra di De Zerbi ha piazzato un uno-due micidiale con il ritrovato bomber Caputo e Berardi in 3’, vanificando il tentativo di rimonta firmato nel finale da Keita. 3 punti per finire il 2020 in maniera eccezionale per un Sassuolo che ha raggiunto così quota 26 lunghezze, portandosi addirittura al quarto posto in classifica.

Se il campionato finisse oggi, il Sassuolo dunque avrebbe in pugno la qualificazione alla prossima Champions League. I neroverdi hanno un solo punto dalla terza Roma, uno di vantaggio sul Napoli e due sulla Juventus, con queste ultime che dovranno recuperare il confronto diretto. Un risultato eccezionale, che al momento però non sorprende alla luce del percorso di crescita degli uomini di De Zerbi. Sette vittorie, cinque pareggi e due sconfitte contro Udinese e Milan per un Sassuolo che si è accomodato al tavolo delle grandi e non sembra intenzionato a voler vestire i panni della comparsa. Appuntamento al 2021, per un inizio d’anno tutt’altro che semplice con le due trasferte contro Atalanta e Juventus, con in mezzo il match interno contro il Genoa.