Leonardo Spinazzola è stato operato ieri al tendine d’Achille sinistro in Finlandia dopo il brutto infortunio che lo ha visto protagonista nella parte finale della gara tra l'Italia e il Belgio di venerdì scorso a Monaco di Baviera. A prendersi cura del laterale azzurro è stato il chirurgo Lasse Lempainen, allievo del luminare Sakari Orava, e tutto è andato per il verso giusto ma ci vorrà tempo per vedere di nuovo il calciatore della Roma correre sul campo. A meno di un recupero lampo per il numero 37 giallorosso ci vorranno almeno sei mesi e, per questo motivo, la società capitolina si sta già muovendo sul mercato per capire come rimpiazzare il calciatore umbro.

Intanto, però, almeno una buona notizia c'è per la squadra dei Friedkin: secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero la Roma riceverà un risarcimento dalla FIFA, una somma prevista per indennizzare le società i cui giocatori subiscono infortuni con le nazionali. Nel regolamento c'è questa norma ormai da qualche anno e la cifra che dovrebbe essere versata nelle casse giallorosse ammonterebbe a 6 milioni di euro. Chiaramente il club giallorosso e José Mourinho avrebbero preferito avere Spinazzola sano e in perfetta forma ma questa somma potrebbe essere utilizzata per qualche operazione di mercato nelle prossime settimane.

Questa mattina il calciatore è stato a Trigoria e ha incontrato lo Special One, che è ancora in quarantena nel centro sportivo giallorosso: il tecnico portoghese dopo averlo chiamato nei giorni scorsi per rincuorarlo sull'accaduto ha voluto salutare Spinazzola di persona. Dopo un velocissimo scambio di battute con Mourinho, l'esterno classe 1993 ha salutato Gianluca Mancini, che era al Fulvio Bernardini per i test atletici. Leonardo Spinazzola guarderà la partita dell'Italia in tv questa sera e spera di poter raggiungere i suoi compagni domenica a Wembley in occasione della finale degli Europei.