La fidanzata di Venuti deve intervenire dopo l’autogol con la Juve: “Al confronto è una stron**ta”

A cura di Paolo Fiorenza

Non è stata una notte facile per Lorenzo Venuti, cui il destino ha apparecchiato una sceneggiatura davvero amara in una delle serate più attese dai tifosi della Fiorentina, impegnata nella semifinale di andata di Coppa Italia contro gli acerrimi rivali della Juventus. Il 26enne difensore toscano, partito dalla panchina, è entrato in campo all'inizio del secondo tempo al posto dell'infortunato Odriozola, andandosi a sistemare sulla corsia destra della retroguardia viola.

Una prova macchiata dall'autorete che ha deciso la partita al 91′, quando ormai il risultato sembrava destinato ad essere il pareggio per 0-0. Sul cross dalla destra di Cuadrado, il mancato intervento di Milenkovic ha colto di sorpresa Venuti, che non è riuscito a reagire in tempo prima che il pallone gli carambolasse addosso e poi finisse nella porta difesa da Terracciano. Inutile il disperato intervento del terzino, che nulla ha potuto per evitare la frittata e poi si è lasciato andare – al termine del match – ad un momento di disperazione, inginocchiato sul terreno del Franchi.

Il disperato tentativo di Venuti di evitare l’autogol

Come se non fosse già sufficientemente abbattuto di suo, il dopo partita di Venuti è stato ulteriormente avvelenato da messaggi non proprio di stima inviati via social da parte di qualche tifoso che ha sfogato su di lui la rabbia per la beffarda sconfitta. È stata la fidanzata del giocatore, Augusta Iezzi, a svelare cosa è accaduto, postando una serie di storie su Instagram in cui – con toni molto civili – ha spiegato agli haters che in tempi di guerra non sono questi i comportamenti di cui ci sarebbe bisogno.

"Io direi che in questo preciso momento che stiamo vivendo attualmente, ci sono problemi ben più gravi di un pallone che ti sbatte addosso e fa autogol – ha detto la giovane, aggiungendo la scritta ‘mi dispiace leggere alcuni direct, davvero' – Ricordiamoci che il calcio è bello, è uno sport che appassiona e che unisce gli animi. Teniamolo a mente ed evitiamo di scrivere cose poco carine e prive di senso".

La storia Instagram della fidanzata di Venuti

"Chi mi segue da tempo sa che sono molto riservata per quel che riguarda la mia vita privata, non parlo mai di Lorenzo – ha continuato la compagna di Venuti – ma in questa occasione devo farlo, perché sto ricevendo veramente troppi messaggi. Alcuni sono di incoraggiamento, e quindi vi ringrazio, ma è una cosa sfigata che è capitata, passerà. D'altronde ci sono persone che in questo momento vivono in metropolitana usandole come bunker per tentare di schivare le bombe, quindi mi sembra che un autogol al confronto sia veramente una grande stronzata".