L'eliminazione del Napoli dall'Europa League – fuori ai sedicesimi di finale contro il Granada – apre uno spiraglio nel calendario serrato della Serie A e cerchia in rosso la data del recupero della partita della terza giornata di campionato contro la Juventus. La vicenda è nota: il 4 ottobre scorso l'incontro dell'Allianz Stadium non venne disputato per la mancata trasferta dei partenopei a Torino su ordine dell'Asl in seguito ai casi di Covid sospetti riscontrati tra gli azzurri dopo il contatto con il ‘focolaio Genoa'. Da allora, fino al ribaltamento della sentenza afflittiva nei confronti dei campani (sconfitta per 3-0 a tavolino e -1 di penalità), non è stato mai possibile individuare una data certa per la disputa dell'incontro.

Adesso ce n'è una. Mercoledì 17 marzo alle ore 18.45 – nello stesso giorno in cui è stata rinviata Torino-Sassuolo a causa dei contagi di coronavirus – dovrebbe esserci il fischio d'inizio di un confronto importante per la classifica e più ancora per la corsa in zona Champions. La mancata qualificazione della squadra di Gattuso agli ottavi di Europa League è la finestra che la Lega di Serie A potrebbe sfruttare per incastrare la gara, un'opzione possibile anche in virtù degli stessi impegni della formazione di Pirlo che giocherà l'8 marzo il ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto. Altra riflessione sulla data: In caso di passaggio ai quarti della ‘vecchia signora' non resterebbero alternative poiché i bianconeri sono anche in finale di Coppa Italia.

In stagione Juventus e Napoli si sono incontrate già due volte. Il 20 gennaio, in occasione della finale di Supercoppa italiana, furono i bianconeri a vincere 2-0 (gol di Cristiano Ronaldo e di Morata) e a conquistare il trofeo. Il 13 febbraio, invece, lo stadio "Maradona" è stato teatro della gara di ritorno terminata con il successo per 1-0 dei partenopei grazie al calcio di rigore trasformato da Lorenzo Insigne. Con molto coraggio, dopo aver fallito il tiro dal dischetto in Supercoppa, il capitano degli azzurri trasformò con freddezza il penalty.