Napoli-Granada è il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La sfida tra la squadra di Gattuso e quella allenata da Martinez, inizierà alle ore 18:55 allo stadio "Maradona". Nella partita di andata gli spagnoli si imposero con il punteggio di 2-0 in virtù dei gol di Herrera e Kenedy. La gara sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky che detiene i diritti della competizione e in streaming su Sky Go accedendo tramite app su pc, smartphone e tablet.

Gattuso dovrà fare a meno di Osimhen, Petagna e Lozano ma recupera Mertens per la panchina. In campo dal 1′ nuovamente Insigne dopo la panchina iniziale contro l'Atalanta in campionato. A fare reparto con il capitano azzurro in attacco, ci sarà Politano nel 3-5-2 di partenza. Martinez invece recupera Gonalons dopo gli acciacchi dei giorni scorsi ma potrebbe perdere fare a meno di Herrera. In attacco conferme per Brice, Machis, Montoro e Kenedy alle spalle di Molina nel 4-1-4.1. Il Napoli per superare il turno dovrà vincere con almeno 3 gol di scarto.