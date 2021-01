Juventus – Napoli è la partita valida per la Supercoppa Italiana 2020/2021 (PS5 Supercup). Il match in gara unica è in programma oggi mercoledì 20 gennaio alle ore 21 allo stadio Mapei di Reggio Emilia e assegnerà il primo trofeo stagionale. Gli azzurri accedono alla Supercoppa dopo aver vinto la Coppa Italia lo scorso anno in finale proprio contro la Juventus, mentre i bianconeri sono i Campioni d'Italia in carica. Gattuso, forte della vittoria contro la Fiorentina, schiera un Napoli con pochi cambiamenti (Di Lorenzo per Hysaj unico cambiamento rispetto agli 11 contro la Viola), Pirlo, invece, deve fare i conti con il pesante ko contro l'Inter, un match durante il quale la Juventus ha giocato sottotono. I bianconeri recuperano Cuadrado, guarito dal Covid e convocato per il match, ma dovranno ancora rinunciare a De Ligt e Alex Sandro, ancora positivi. In linea con le restrizioni anti-Covid, il match si disputerà a porte chiuse. In caso di parità si disputeranno supplementari ed eventuali rigori.

Dove vedere Juventus – Napoli in TV

Juventus-Napoli, finale della Supercoppa Italiana si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile in chiaro in tv sulla Rai, che detiene i diritti in esclusiva della Coppa, su Rai1, con il collegamento che partirà dopo il Tg1 alle 20.35. A seguire premiazione a ampio post-partita sia su Rai 1 che su Raisport.

Juventus-Napoli: dove vederla in diretta streaming

Oltre alla diretta tv, la PS5 Supercup tra Juventus e Napoli potrà essere seguita anche in streaming. Basterà collegarsi, da pc, sulla piattaforma streaming RaiPlay, o tramite l'app Raiplay su smartphone e tablet.