In Juventus-Napoli ci sono tutte le carte in regola per assistere ad una partita spettacolare e ricca di emozioni. A rendere il match che mette in palio la Supercoppa, primo trofeo stagionale, ancor più divertente per gli spettatori a casa, ci sarà una novità: la Lega Serie A infatti ha annunciato che al Mapei Stadium ci sarà una telecamera speciale dinamica che permetterà di offrire inquadrature speciali durante la diretta TV, da videogioco.

Juventus-Napoli in diretta TV con una speciale telecamera dinamica

La Supercoppa italiana in programma al Mapei Stadium mercoledì 20 gennaio alle ore 21 si disputerà senza tifosi. Questi ultimi, che saranno costretti ad assistere al match davanti alla TV ancora una volta alla luce delle restrizioni anti-Covid, potranno consolarsi con un'importante novità. Per la prima volta in Europa, in occasione di Juventus-Napoli sarà utilizzata una telecamera dinamica che permetterà durante la diretta TV in chiaro sulla Rai (che offrirà anche la visione del match in streaming attraverso la piattaforma Rai Play), di regalare speciali inquadrature nel corso delle varie fasi di gioco.

Nella Supercoppa nuove inquadrature da videogioco

In sintesi grazie a questa innovativa telecamera, sarà possibile seguire il movimento del pallone, attraverso uno scorrimento laterale dello strumento lungo dei cavi posti sulla tribuna principale. Una tecnica che viene utilizzata spesso oltreoceano, soprattutto nei match di Major League Soccer, e che regala inquadrature che sono presenti nei principali videogiochi di calcio. Gli appassionati, davanti alla TV avranno la possibilità di sentirsi maggiormente "coinvolti" nell'azione, con una visione dinamica e molto particolare. Juventus-Napoli dunque, è già una gara unica, per l'Europa del pallone ancor prima del fischio d'inizio.