Napoli-Juventus è una delle partite di Serie A che compongono il tabellone del 22° turno di campionato. calcio di inizio fissato per le 18:00 allo Stadio ‘Diego Armando Maradona'. La diretta in TV e in streaming è su Sky in esclusiva agli abbonati della rete satellitare. E' la prima volta che Napoli e Juventus si incontrano in questo campionato: la partita d'andata (prima decisa dal Giudice Sportivo 3-0 a tavolino e poi, grazie al ricorso dei partenopei, ancora da disputarsi) non si è giocata e così le due squadre si sfidano al ‘Maradona' per la gara di ritorno di Serie A. Si tratta però di una rivincita tra le due squadre: infatti, in stagione, si è giocata comunque un'altra Juve-Napoli, valida per la finale di Supercoppa, in cui ha trionfato la formazione allenata da Pirlo. La Juventus non può però permettersi alcun passo falso: al momento è terza in classifica con Inter e Milan nel mirino. Il Napoli veleggia a ridosso delle posizioni che contano: eliminato malamente dalla Coppa Italia, ora si attende un pronto riscatto contro la Juve. Partita dal cui esito dipenderà anche il futuro di Rino Gattuso.