La classifica di Europa League dopo la 7ª giornata: Lazio agli ottavi, la Roma rischia La squadra di Baroni è a quota 19 punti e ha la certezza di accedere direttamente agli ottavi. Più complicata la situazione dei giallorossi che adesso devono vincere a tutti i costi all'ultima giornata.

Manca ancora una giornata alla conclusione della fase a campionato dell'Europa League ma dopo la 7ª è quasi definito il quadro delle formazioni che accedono agli ottavi, quelle destinate ai playoff e quelle eliminate. La Lazio, prima in classifica, ha la certezza di non disputare i sedicesimi grazie alla vittoria sulla Real Sociedad: a quota 19 punti e con una differenza reti cospicua potrebbe restare lassù anche in caso di sconfitta all'ultima tornata. Solo un tonfo fragoroso e e successi altrettanto clamorosi da parte di Eintracht Francoforte e Athletic Bilbao possono ribaltare la graduatoria in cima.

Più complicata invece la situazione della Roma: sconfitti in Olanda dall'AZ Alkmaar, i giallorossi sono fermi a 9 punti e devono battere l’Eintracht all'Olimpico per essere certi del passaggio tra le prime 24 (finendo così nel lotto dei playoff). Potrebbe bastare anche un pareggio ma tutto dipende dalla combinazione dei risultati delle altre squadre, un rischio troppo grosso. Nei guai c'è anche un'altra big, è il Porto che al momento è fuori dai giochi.

La classifica di Europa League, la posizione delle italiane

Di seguito la classifica di Europa League dopo le partite della settima giornata. Lazio al primo posto, Roma al 21°.

Agli ottavi di finale

1) Lazio 19 punti (differenza reti +13)

2) Eintracht Francoforte 16 (+6)

3) Athletic Club di Bilbao 16 (+6)

4) Manchester United 15 (+5)

5) Olympique Lione 14 (+8)

6) Tottenham 14 (+5)

7) Anderlecht 14 (+3)

8) FCSB 14 (+3)

Ai playoff dei sedicesimi

9) Galatasaray 13 (+4)

10) Bodo/Glimt 13 (+3)

11) Viktoria Plzen 12 (+3)

12) Olympiacos 12 (+3)

13) Glasgow Rangers 11 (+5)

14) Az Alkmaar 11 (+1)

15) Royal Union SG 11 (+1)

16) Ajax 10 (+7)

17) PAOK 10 (+4)

18) Real Sociedad 10 (+2)

19) Midtjylland 10 (0)

20) Elfsborg 10 (-2)

21) Roma 9 (+2)

22) Ferencvaros 9 (-1)

23) Fenerbahce 9 (-2)

24) Besiktas 9 (-4)

Eliminate dalla coppa

25) Porto 8 (1)

26) Twente 7 (-2)

27) Sporting Braga 7 (-4)

28) Hoffenheim 6 (-4)

29) Maccabi Tel Aviv 6 (-8)

30) RFS 5 (-6)

31) Slavia Praga 4 (-4)

32) Malmoe 4 (-7)

33) Ludogorets 3 (-7)

34) Qarabag 3 (-11)

35) Nizza 2 (-9)

36) Dinamo Kiev 1 (-14)