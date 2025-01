video suggerito

Lazio show, Baroni è primo e vola agli ottavi di Europa League: battuta 3-1 la Real Sociedad La Lazio vola agli ottavi di finale dell'Europa League 2024-2025 e lo fa come prima: battuta 3-1 la Real Sociedad nel penultimo turno del 'girone unico'. I gol di Gila, Zaccagni e Castellanos per la squadra di Baroni.

A cura di Vito Lamorte

La Lazio vola agli ottavi di finale dell'Europa League 2024-2025 e lo fa come prima: battuta 3-1 la Real Sociedad nel penultimo turno del ‘girone unico'. I gol di Gila, Zaccagni e Castellanos hanno permesso alla squadra di Marco Baroni di vivere un'altra grande serata europea e di far circolare il proprio nome in maniera ancora più decisa tra le pretendenti per la vittoria finale.

Subito grande ritmo e occasioni all'Olimpico: la Lazio si porta in vantaggio con un gol di Gila, che in mischia è il più veloce a battere verso la porta avversaria. La reazione dei baschi è tutta nel palo colpito da Sucic ma poco dopo è lo stesso difensore biancoceleste, autore del primo gol, a centrare il legno della porta di Reniro.

Gila, Zaccagni e Castellanos: la Lazio vola in Europa League

Intorno alla mezz'ora si decide la partita: Munoz si fa espellere per doppia ammonizione e la Lazio spicca il volo con i gol di Zaccagni e Castellanos. Il numero 10 controlla bene un pallone in area e apre il ‘piatto' sul secondo palo mentre l'attaccante argentino gira in porta di testa un fantastico cross di Nuno Tavares, che si è fatto male poco dopo ed è stato costretto ad uscire.

Nella seconda parte di gara qualche sostituzione e pochi sussulti in una gara in totale controllo della Lazio. Solo nel finale è arrivato il gol della Real Sociedad con il neo entrato Barrenetxea ma, per il resto, la squadra capitolina non ha corso particolari rischi e ha gestito benissimo la partita.

Lazio-Real Sociedad, il tabellino

RETI: 5′ Gila, 32′ Zaccagni, 34′ Castellanos, 82′ Barrenetxea.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (dal 43’ Dele-Bashiru); Guendouzi, Rovella; Isaksen (dal 56’ Tchaouna), Dia, Zaccagni (dal 56’ Noslin); Castellanos (dal 46’ Pedro). All.: Baroni

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd (dal 71’ Pacheco), Munoz; Kubo (dal 46’ Barrenetxea), Zubimendi (dal 46’ Elustondo), Mendez; Oyarzabal (dal 46’ Pablo Marin), Sucic, Becker. All.: Alguacil.

ARBITRO: Lawrence Visser (BEL).