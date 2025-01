video suggerito

Nuno Tavares esce per infortunio prima dell’intervallo di Lazio-Real Sociedad: brutte notizie per Baroni La Lazio perde Nuno Tavares per infortunio prima dell’intervallo della partita di Europa League contro la Real Sociedad: l’esterno portoghese ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lazio perde Nuno Tavares per infortunio prima dell'intervallo della partita di Europa League contro la Real Sociedad: l'esterno portoghese ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Una brutta notizia per Marco Baroni e per i supporter biancocelesti in questo momento della stagione e in vista dello scontro diretto per la Champions League di domenica contro la Fiorentina.

In seguito ad uno dei suoi allunghi sulla fascia, il giocatore della Lazio si è fermato e si è accasciato a terra: Baroni, già alle prese con diverse defezioni tra i terzini, ha fatto entrare Dele-Bashiru e ha spostato Guendouzi in difesa. Una vera e propria emergenza quella dei laterali per i biancocelesti.

Nuno Tavares esce per infortunio prima dell'intervallo di Lazio-Real Sociedad

Nuno Tavares aveva iniziato bene la partita e aveva contribuito con un assist alla rete di Taty Castellanos, che aveva messo al sicuro il risultato: con questo passaggio decisivo l'ex calciatore dell'Arsenal ha toccato quota 9 assist. Numeri.

Pochi istanti dopo, però, è arrivata la brutta notizia per Marco Baroni e per tutti i tifosi laziali, che ora sono in apprensione in vista di una partita importante come quella di domenica con la Fiorentina: dopo aver conteso un pallone ad un avversario, Nuno Tavares si è fermato di colpo perché ha sentito un dolore di natura muscolare all'altezza dell'adduttore sinistro. Baroni ha subito sostituito il calciatore, inserendo al suo posto Dele-Bashiru e spostando a Guendouzi a fare il terzino destro.

Nuno Tavares aveva dovuto affrontare un infortunio di natura muscolare poco prima della fine del 2024, a cavallo tra novembre e dicembre, quando era rimasto fuori per tre settimane e aveva saltato quattro partite a causa di una lesione muscolare alla coscia.