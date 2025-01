video suggerito

Roma sconfitta in Olanda, l'AZ Alkmaar vince 1-0: ottavi di Europa League svaniti, restano i playoff L'AZ Alkmaar vince e supera la Roma in classifica grazie al gol decisivo all'80' di Parrott. Giallorossi brutti e svogliati, dicono addio agli ottavi diretti in Europa League. Restano i playoff, da giocarsi con l'ultimo turno, all'Olimpico contro l'Eintracht.

A cura di Alessio Pediglieri

Una brutta Roma perde in Olanda contro l'Alkmaar 1-0 e scivola verso i playoff di Europa League. Decisiva una rete all'80' di Parrott ma i giallorossi non hanno fatto mai nulla per portare a casa tre punti pesanti che avrebbero potuto anche aprire la finestra verso i primi 8 posti che valgono gli ottavi diretti, oramai matematicamente impossibili. Ora manca solo un match, in casa all'Olimpico contro l'Eintracht Francoforte per continuare a proseguire in Europa.

Primo tempo anonimo della Roma: un solo tiro e due gialli

Una Roma a dir poco anonima per il primo tempo in Olanda contro l'Alkmaar, per un primo tempo da scordare. I giallorossi di Ranieri sono entrati in tabellino solamente per un paio di gialli, rifilati a Dovbik e a Hummels, poi il nulla quasi assoluto: un tiro in porta, nessuna azione pericolosa, nemmeno un corner, tanto sterile possesso palla. Troppo poco per sperare di prendersi la posta in palio, tre punti che in ottica classifica a due turni dalla chiusura della fase a campionato in Europa League, servirebbero come il pane. E invece, la Roma ha rischiato anche la beffa, quando al 41′

Meerdink ha creato parapiglia in area giallorossa per poi sprecare tutto con un tiro in curva.

La beffa nel finale: la Roma dice addio agli ottavi, restano i playoff

Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo, con una Roma avvolta in un incomprensibile torpore generale. Ranieri prova la scossa da subito, lasciando sotto la doccia Dovbik per Soulè ma la sveglia non suona. Anzi: col passare di minuti sono i padroni di casa a crederci maggiormente, alzando i ritmi e provando una sorta di pressing che trova vita facile. E così l'Alkmaar spezza il match a proprio favore all'80' quando Troy Parrott appoggia semplicemente in rete da due passi dopo un assist perfetto, condannando la Roma alla beffa. Nel finale, il forcing giallorosso c'è ma l'approccio non cambia, rimediando una magra figura e una amara sconfitta che complica la classifica.