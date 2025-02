video suggerito

Kyle Walker è cambiato per il Milan anche fuori dal campo: vita solitaria, esce solo con un amico Kyle Wlaker è diventato da subito il nuovo beniamino dei tifosi rossoneri: carismatico, esperto, leader. Il difensore inglese ha subito preso possesso del reparto arretrato rossonero con prestazioni maiuscole. E da quando è arrivato a Milano sembra aver cambiato anche lo stile "garibaldino" della sua vita privata.

A cura di Alessio Pediglieri

Kyle Walker in campo ha già conquistato i tifosi del Milan in una manciata di uscite in cui l'ex difensore del Manchester City ha mostrato la propria leadership nei confronti dei propri compagni e prestazioni di altissimo livello sfruttando la sua enorme esperienza e mentalità vincente maturata in Premier League. Qualche perplessità c'era al momento del suo arrivo a Milano nello scorso mercato invernale, legata alla sua forma fisica e alla sua vita extra campo, dopo lo scandalo della "doppia" famiglia parallela. Eppure da quando è arrivato in Italia, ha fatto parlare solamente per ciò che si è visto durante i 90 minuti, con uno stile encomiabile nella sua vita privata.

Kyle Wlaker subito leader con il Milan in campo: Conceiçao non ne fa a meno

I tifosi del Milan possono continuare a sperare che quanto di ottimo intravisto nelle prime uscite in rossonero, sia solamente l'inizio di una avventura molto più lunga rispetto a questi iniziali sei mesi. Malgrado l'età non più verde, con Walker che ha oramai sulle spalle 34 anni e oltre 15 stagioni ad altissimi livelli, infatti se tutto andrà per il meglio, per l'inglese ci sarà un rinnovo e un prolungamento attraverso il diritto di riscatto stabilito con il Manchester City. Le premesse ci sono tutte: l'inglese si è subito preso il posto da titolare sulla fascia nella difesa a 4 di Conceiçao mostrando quella personalità che in gruppo mancava da tempo.

La "doppia" vita privata di Walker, tra famiglia "ufficiale" e quella parallela

Ma la "trasformazione" di Walker nella sua nuova veste di neo milanista sembra essere stata totale anche lontano dal terreno di gioco. La sua vita "spericolata" che lo ha accompagnato negli ultimi mesi e che lo ha preceduto al suo arrivo a Milano sembra far parte del passato del difensore inglese. La "doppia" famiglia parallela a quella "ufficiale", la complicata separazione dalla moglie con cui ha avuto quattro figli, l'allontanamento da casa, la gestione della seconda relazione (da cui ha avuto altri due figli): tutto lasciava presagire che l'arrivo nella "Milano da bere" potesse trasformarsi un vero e proprio boomerang. Invece, tutto il contrario, stando alle cronache che accompagnano i giorni di Walker nella Metropoli lombarda.

La nuova vita di Walker: "Non beve birra, si comporta bene… anche se dietro la porta non si sa cosa succeda"

Da quando è arrivato al Milan, Kyle Walker vive in un Hotel, l'Hotel Melia, a cinque stelle, uno dei migliori della città e famoso per avere già ospitato diversi calciatori. Vive in una suite room da oltre 800 euro a notte, pagata dal Milan che ha voluto assicurare al suo neo acquisto un trattamento esclusivo. Ma gli agi sembrano fermarsi qui perché da quanto trapela da chi vive l'hotel, sembra che Walker stia tenendo un profilo bassissimo, da vero professionista: "Non esce quasi, mai fa una vita isolata" raccontano voci all'inglese "Sun". "Lo si vede raramente in giro" aggiungono, sottolineando che è stato visto al ristorare di Lautaro Martinez e a fare compere nella zona della moda milanese. "Sembra si comporti bene, mangia sempre olive ma non beve mai birra", le ultime indiscrezioni "anche se dietro la porta della camera nessuno sa cosa succeda".