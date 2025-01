La caotica vita privata di Kyle Walker: la moglie, una seconda famiglia segreta e sei figli

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

In Inghilterra non c'è un tabloid che non abbia spiattellato la foto di Kyle Walker in prima pagina e per una volta non c'entrano i meriti calcistici. Le gesta con il Manchester City passano in secondo piano davanti alla più grande vicenda di gossip della storia recente della Premier League.

Il terzino inglese, che è a un passo dal vestire la maglia del Milan, è stato smascherato: aveva una seconda famiglia segreta, con dei figli e una relazione stabile con l'amante che proseguiva ormai da diverso tempo. Un triangolo amoroso che è stato a lungo al centro dell'attenzione e che ha causato non pochi problemi al calciatore anche agli ultimi Europei, con entrambe le donne sul piede di guerra.

Da un lato c'era la moglie Annie Kilner, con la quale è sposato dal 2021 (ma che conosce da quando erano adolescenti) e che gli ha dato quattro figli. Dall'altro invece Lauryn Goodman da cui ha avuto altri due bambini segreti. Una vita parallela che è stata smascherata proprio dall'amante, stanca delle prese in giro e dalle continue menzogne che è stata costretta a dire anche ai suoi stessi figli. Un intreccio che a oggi sembrerebbe essersi risolto nel modo più in atteso, con il trasferimento a Milano che consentirebbe al calciatore di voltare definitivamente pagina.

Walker aveva una famiglia segreta

La vicenda è scoppiata un anno fa, quando Lauryn si è presentata dalla moglie di Walker per raccontare tutto. Annie non ci credeva, ha chiesto delle prove concrete che poi sono arrivate. Tradita e beffata, la donna ha scoperto anche che i compagni di squadra del marito erano a conoscenza della sua doppia vita e che nessuno ha avuto il coraggio di parlarle. È così cominciato il periodo più tumultuoso per lei e i bimbi Roman (12 anni), Riaan (8 anni), Reign (6 anni) e il piccolo Rezon di appena pochi mesi, i figli "ufficiali" di Walker nati da una storia d'amore durata 13 anni. La moglie non ne voleva sapere e ha chiesto immediatamente il divorzio, un passaggio non facile visto il lauto patrimonio da oltre 30 milioni di euro del giocatore che avrebbe dovuto assicurare il sostentamento ai suoi bambini pagandogli gli alimenti.

Lauryn Goodman, l'amante dalla quale il calciatore ha avuto altri due figli di nascosto.

Nel frattempo anche Lauryn non voleva più mentire e voleva consentire ai due figli avuti dal terzino (Kairo venuto alla luce nel 2020 e la sorellina nata nel 2022) di avere una vita normale, permettendogli anche di indossare la maglia del City con il cognome del padre biologico senza ripercussioni di nessun tipo. E così l'inglese si è trovato coinvolto in una disputa ed è stato costretto a dormire nella foresteria del club dopo essere stato cacciato di casa dalla moglie.

La riconciliazione con la moglie Annie

Tutto sembrava portare a un addio definitivo ad Annie che però non avrebbe portato automaticamente ad aprire una relazione ufficiale con Lauryn. Walker è rimasto solo, senza casa e senza compagna, con sei figli da mantenere e le vicende personali che cominciavano a pesare anche in campo. In Inghilterra non si è parlato di altro per diversi mesi, finché poi l'interesse sulla questione non è scemato. A quanto pare, passata la bufera, anche la moglie sarebbe ritornata sui suoi passi: a Milan Walker dovrebbe trasferirsi proprio con lei e i loro quattro figli per poter ricominciare tutti insieme come una famiglia vera, senza bugie o segreti. La donna ha aperto al perdono, dandogli la possibilità di ricucire la relazione dopo mesi passati a litigare (neanche tanto in segreto).

Fino all'inizio dello scorso anno era a un passo dal chiedere il divorzio ma gli ultimi mesi hanno permesso alle acque di calmarsi e di recente è stata più volte avvistata con i bambini e il giocatore. Addirittura questo Natale hanno posato accanto all'albero tutti insieme e per l'occasione Anni avrebbe riaccolto Walker in casa, lavorando duramente per ricostruire la loro relazione lontano dai riflettori. E Lauryn? In Inghilterra riportano che vorrebbe ricominciare una nuova vita a Dubai con i due bambini e che avrebbe chiesto al calciatore il permesso di portarli via dalla villa nel Sussex dove attualmente risiedono, una dimora acquistata dall'inglese nel piano di mantenimento che la donna avrebbe richiesto.