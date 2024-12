video suggerito

Il “Natale da Grinch” di Kyle Walker: non ha fatto regali ai due figli avuti con l’amante I media inglesi si sono sbizzarriti ancora una volta sul momento difficile che vive il difensore del Manchester City: è tr due fuochi per lo scandalo della “doppia famiglia” per il quale adesso rischia un divorzio milionario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

114 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kyle Walker tra la moglie, Annie Kilner, e l'amante, Lauryn Goodman. Il difensore s'è creato due famiglie parallele ed è padre di 6 figli.

In Inghilterra lo hanno definito Natale da Grinch, è quello che hanno vissuto i figli di Kyle Walker nati dalla relazione segreta con l'influencer, Lauryn Goodman: per il secondo anno consecutivo né Kairo (nato nel 2020) né Kinara (nata nel 2023) avrebbero ricevuti doni dal padre. Non è la prima volta che accade una cosa del genere e intorbidisce le acque di una situazione tanto spiacevole quanto stucchevole per l'inquietudine sentimentale del calciatore del Manchester City deflagrata in scandalo, al punto da mettere in imbarazzo la stessa delegazione dell'Inghilterra nella recente edizione degli Europei per gestire la presenza di consorte e amante sugli spalti.

Il terzino britannico s'è creato due famiglie parallele riuscendo a tenere a lungo il segreto, oggi è papà di 6 figli (4 nati dal matrimonio con Annie Kilner e 2 frutto del rapporto con l'amante), per un certo periodo di tempo è stato costretto a vivere in uno degli appartamenti della foresteria (di lusso) del Manchester City perché la consorte lo ha cacciato di casa, ha un divorzio milionario che gli pende tra capo e collo col rischio di vedersi spogliato di gran parte dei beni accumulati in carriera.

Walker e la consorte, Annie, allo stadio nella recente edizione degli Europei.

Walker s'è cacciato nei guai e non sa come uscirne perché non tutto s'aggiusta o si può aggiustare, nemmeno i soldi possono bastare a mettere le cose a posto. E allora – stando a quanto riportato dai tabloid che citano fonti molto vicine al giocatore – ha pensato che al momento la priorità sia evitare che la separazione con Annie degeneri in rottura totale e nella consapevolezza che affrontare una pratica di divorzio sarebbe durissima a livello emotivo e finanziario. La moglie ha già fatto sapere che, qualora si arrivi allo scontro legale, è pronta a chiedere una quota consistente del patrimonio da 27 milioni di sterline (circa 32 milioni in euro) per avere sicurezza economica per se stessa e per i ragazzi.

Ecco perché, nel tentativo di provare a mettere assieme i cocci e cercare una riconciliazione difficile, ha scelto di tenersi a distanza dalla famiglia ‘alternativa'. È quello che vuole Annie: deve stare lontano da Lauryn (nella foto in basso) e dai figli che hanno in comune. E allora, pur avendo già comprato regali per Kairo e Kinara, Walker ha dovuto tenerli riposti altrove. Non manca di provvedere al sostentamento dei piccoli ma non ha mai preso parte a celebrazioni natalizie né s'è dedicato particolarmente al ‘secondo' rapporto familiare.

The Sun rivela che il difensore del City e della nazionale non ha contatti "in nessuna forma" con Lauryn, il che è una sua scelta ma riflette anche una promessa fatta ad Annie. Ma quest'ultima è davvero disposta a perdonargli tutto e a continuare a vivere insieme a lui? Almeno per adesso le intenzioni della moglie tradita sono altre: optare per una forma di "divorzio senza separazione", che li vedrebbe continuare a vivere insieme e restare insieme genitori, ma le garantirebbe un cospicuo indennizzo economico per Roman (12 anni), Riaan (8 anni), Reign (6 anni) e il piccolo Rezon.