Il gesto di Walker prima del fischio d’inizio di Empoli-Milan: corre da Musah e agisce già da leader Kyle Walker è già diventato un leader del Milan nonostante sia arrivato da pochissimo in rossonero. L’ex Manchester City viene ripreso mentre prima della partita con l’Empoli si dirige da Musah fungendo da allenatore in campo. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Kyle Walker si è presentato al Milan subito nel migliore dei modi. Le vittoria contro Roma ed Empoli più il pareggio nel derby hanno già mostrato al popolo rossonero un giocatore sensazionale che di certo non aveva bisogno di presentazioni. Il terzino destro inglese proprio nel corso della vittoria del Castellani arrivata dopo una partita contrassegnata da espulsioni e VAR, è riuscito ancora a distinguersi. Non tanto per le prestazioni mostrate sul terreno di gioco quanto per il carisma e la personalità messa in atto soprattutto nei confronti dei propri compagni di squadra.

A inizio partita le immagini di DAZN catturano il momento classico di Walker che si esibisce nel siparietto con l'acqua. Successivamente però Walker fa sul serio mostrando a tutti la sua esperienza. Il terzino ancora prima del fischio del direttore di gara si dirige da Musah. Le telecamere mostrano il momento in cui Walker si avvicina al centrocampista del Milan iniziando a fargli vedere alcuni movimenti. In pratica gli detta ciò che secondo lui il giocatore deve fare da quel momento e per tutto il resto della partita evidenziando subito la sua leadership.

Walker mima a Musah proprio i movimenti da dover adottare contro l'Empoli. Il terzino inglese sembra fare riferimento ad alcuni movimenti di corsa in orizzontale con Musah che ascolta in maniera attenta ciò che gli stava dicendo il suo compagno di squadra. Di fatto Walker dimostra di essersi calata immediatamente nella nuova realtà del Milan che l'ha ingaggiato anche per la sua esperienza. “È importante, ero il capitano del Manchester City – aveva spiegato Walker prima della partita -. Spero che i più giovani mi vedano come un leader, provo ad essere d’esempio per tutti”.

Cosa prevede il contratto di Walker con il Milan

E in effetti è stato proprio così per Walker che è arrivato al Milan nell'ultimo calciomercato di gennaio in prestito con un diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. Il giocatore guadagna circa 2,5 milioni netti fino a fine stagione. In caso di acquisto a titolo definitivo, il suo stipendio netto annuo salirà a circa 4,5 milioni fino a giugno 2027. A giudicare dall'inizio si può intuire facilmente come il Milan possa chiaramente pensare di fare un investimento ulteriore per Walker facendolo restare al Milan per altre due stagioni.