Juventus-Torino, dove vederla in oggi TV e streaming: le probabili formazioni del derby Nell’ultima partita della 24esima giornata di Serie A la Juve sfida il Torino nel derby della Mole: calcio d’inizio oggi alle ore 20:45 all’Allianz Stadium, diretta TV e streaming su Dazn. Allegri ritrova Chiesa e Pogba tra i convocati, Juric senza Vlasic.

A cura di Vito Lamorte

Nel posticipo che chiude la 24ª giornata di Serie A, la Juventus di Allegri sfida il Torino di Juric nel derby della Mole. La partita si gioca stasera alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn.

La squadra di Massimiliano Allegri vive un momento positivo, visto che si è qualificata per gli ottavi di finale di Europa League battendo il Nantes e nell'ultimo turno di campionato ha vinto in casa dello Spezia per 2-0. I granata di Ivan Juric sono reduci dal pareggio interno con la Cremonese e dalla sconfitta contro il Milan: risultati che confermano l'altalenante stagione del Toro. "È sempre una stracittadina, una partita molto importante per noi e per loro – ha spiegato Allegri in conferenza – Per noi soprattutto, che dobbiamo continuare questa scalata".

Ultime news e probabili formazioni. Allegri rilancia Vlahovic dal 1′ con Di Maria. Pogba e Chiesa tornano tra i convocati, ancora out gli infortunati Milik e Miretti. Juric si affida a Miranchuk e Karamoh per supportare Sanabria. Tra i granata squalificato Ola Aina e sono fermi ai box Zima, Lazaro, Ricci, Pellegri e Vlasic.

La gara d'andata venne decisa da una rete di Dusan Vlahovic e coincise con l'inizio di una serie di 8 vittorie per la Juventus, che hanno permesso ai bianconeri di scalare la classifica dopo un avvio non convincente.

Partita: Juventus-Torino

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: martedì 28 febbraio

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 24a giornata

Juve-Torino dove vederla in diretta TV

Dove si vede la partita Juventus-Torino in TV? Il derby della Mole verrà trasmessa in diretta TV e in esclusiva da DAZN. Per seguire la sfida in TV basterà utilizzare l'app Dazn disponibile per le Smart TV. In alternativa, la partita sarà trasmessa anche da Sky, sul canale Zona Dazn, ma in esclusiva per gli abbonati.

Dove vedere Juventus-Torino in diretta streaming

Juve-Torino si potrà seguire anche in diretta streaming con DAZN, collegandosi da pc al sito ufficiale oppure dai supporti mobile utilizzando l'app dedicata.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Torino

Allegri schiera la difesa brasiliano davanti a Szczesny con Cuadrado e Kostic sulle fasce e in mezzo al campo Paredes dal 1′ con Fagioli e Rabiot. In attacco Di Maria e Vlahovic.

Juric sceglie Karamoh per comporre il tridente con Miranchuk e Sanabria. Singo e Vojvoda sulle fasce e in mezzo al coppia Ricci-Ilic. Djidji, Schuurs e Buongiorno davanti a Milinkovic Savic.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric