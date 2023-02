La Cremonese sfiora il colpaccio, il Torino la riprende nel finale: finisce 2-2 Il Monday Night della 23a giornata della Serie A 2022-2023 tra Torino e Cremonese, finisce 2-2. Un punto che non serve a nessuno.

A cura di Vito Lamorte

Senza infamia e senza lode. Finisce 2-2 il Monday Night della 23a giornata della Serie A 2022-2023 tra Torino e Cremonese. La squadra di Ivan Juric è stata costretta ad inseguire i grigiorossi di Davide Ballardini, che hanno ribaltato lo svantaggio iniziale e hanno sfiorato la prima vittoria in campionato.

Un punto che non serve a nessuno, perché entrambe le squadre avevano bisogno di una vittoria per poter guardare la classifica in maniera diversa.

I granata hanno fatto meglio nella prima parte di gara e si sono portati in vantaggio proprio sul finire della frazione: Ilic viene atterrato in area da Sernicola e l'arbitro non ha avuto dubbi a indicare il dischetto. Dagli undici metri si è presentato Toni Sanabria, che ha incrociato il destro e ha spiazzato Carnesecchi.

La Cremonese nella ripresa sembra un'altra squadra, e lo stesso si può dire per il Toro. I grigiorossi hanno trovato il pareggio con un bel gol di Frank Tsadjout, che dopo un batti e ribatti in area è stato bravissimo a calciare di prima con l'interno destro sul secondo palo; e poco dopo è arrivato il sorpasso con una super conclusione di Emanuele Valeri dai 20 metri.

I granata hanno reagito subito a questi due ceffoni presi e con Wilfred Singo hanno rimesso in equilibrio la sfida con una bell'azione corale che si è sviluppata a sinistra ed è stata conclusa dall'esterno di destra.

Nel finale il Toro ha provato a vincere nel finale ma è mancata lucidità negli ultimi 16 metri. La squadra di Juric poteva arrivare al derby della Mole davanti alla Juventus ma questo pareggio lo tiene di un punto sotto ai rivali cittadini.

La Cremonese non ha vinto nemmeno una gara delle sue ultime 30 gare nella massima serie (11 pareggi e 19 sconfitte), eguagliando la più lunga serie senza successo nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30): 30 gare di fila, come l’Ancona tra il 1993 e il 2004

Il tabellino di Torino-Cremonese

RETI: 41′ Sanabria, 54′ Tsadjout, 74′ Valeri, 79′ Singo.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Dijdij, Schuurs (67′ Buongiorno), Rodriguez; Ola Aina (67′ Singo), Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh (67′ Radonjic); Sanabria. Allenatore: Juric.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola (80′ Ghiglione), Pickel, Meitè (46′ Gyan), Benassi, Valeri; Okereke (80 Bonaiuto), Tsadjout (68′ Ciofani). Allenatore: Ballardini.

ARBITRO: Giacomo Camplone.