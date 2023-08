Juventus-Real Madrid dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole Juventus-Real Madrid è l’amichevole in programma giovedì 3 agosto all’1:30 italiana. La partita che si disputerà ad Orlando sarà trasmessa in TV su Sky e DAZN. Tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Juventus-Real Madrid è l'amichevole di lusso in programma nella notte italiana tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto alle 1.30 italiane. Fischio d'inizio al Camping World Stadium di Orlando per la sfida tra la squadra di Allegri reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro il Milan, e quella di Ancelotti. Un test prezioso per la Juventus per effettuare test di formazione e vedere anche all'opera gli ultimi arrivati tra cui spicca Weah. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole che sarà trasmessa in TV e streaming sia su Sky che su DAZN.

Le probabili formazioni di Juve-Real Madrid. Nella Juventus possibile l'utilizzo dal 1′ di Vlahovic in coppia con Chiesa, con Weah titolare in corsia. In mediana spazio a McKennie. Nel Real Madrid spazio al colpo di mercato Bellingham in mediana, con Joselu davanti.

Partita: Juventus-Real Madrid

Quando: giovedì 3 agosto 2023

Orario: 1:30

Dove: Camping World Stadium, Orlando

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: Amichevole

Dove vedere Juventus-Real Madrid in diretta TV

Dove vedere Juventus-Real Madrid in TV? L'amichevole in programma giovedì 3 agosto all'1:30 italiane sarà trasmessa in TV non in chiaro, ma su Sky e DAZN, con i rispettivi abbonati dunque che potranno usare i loro abbonamenti.

Juventus-Real Madrid, dove vederla in streaming

Juventus-Real Madrid sarà trasmessa in streaming su dispositivi portatili e computer, e si potrà seguire sia grazie all'app di DAZN che, per gli abbonati Sky, su Sky Go. Possibile acquistare anche il biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.

Amichevole Juventus-Real Madrid, le probabili formazioni

Juventus che potrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con tandem formato da Chiesa e Vlahovic con Miretti a supporto. Sulle corsie spazio per Weah e Cambiaso. Nel Real ci sarà Joselu in attacco con Bellingham in mediana

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

REAL MADRID (4-3-3) Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Bellingham, Tchouameni; Rodrygo, Joselu, Vinicius. All. Ancelotti