Juventus-Barcellona non gioca più, amichevole cancellata: un virus mette K.O. mezzo Barça A poche ore dal calcio d’inizio la gara del Soccer Champions Tour 2023 Juventus-Barcellona è stata annullata a causa di un virus che ha messo fuorigioco gran parte della rosa della compagine catalana.

A cura di Michele Mazzeo

Cancellata poche ore prima del calcio d'inizio la partita amichevole tra Juventus e Barcellona che avrebbe dovuto inaugurare la Soccer Champions Tour 2023 di scena negli Stati Uniti. La gara, molto attesa, avrebbe segnato il debutto delle due compagini nel prestigioso torneo estivo che vede impegnate anche il Milan e il Real Madrid, ma non sarà così dato che un virus ha messo K.O. gran parte della rosa blaugrana costringendo la società catalana al forfait.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Barcellona attraverso i propri canali ufficiali: "L'FC Barcelona informa che la partita contro la Juventus FC, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 (ora locale, le 4:30 di domenica 23 luglio in Italia, ndr) al Levi's Stadium, nell'ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte significativa della rosa blaugrana ha una gastroenterite virale" si legge infatti nel tweet pubblicato dai catalani alcune ore prima del calcio d'inizio della gara tra le formazioni guidate da Massimiliano Allegri e Xavi.

Il problema che ha portato all'annullamento della partita contro la Juventus è sorto nella mattinata di oggi (primo pomeriggio in Italia) con diversi giocatori blaugrana che hanno dovuto fare i conti con problemi gastrointestinali, seguendo dunque a ruota il compagno Jules Koundé che sarebbe stato il primo calciatore colpito dal virus. A quel punto si è deciso di restare in hotel e non prendere il volo che avrebbe portato la compagine catalana da Los Angeles a San José e chiedere che l'amichevole con la formazione bianconera, in programma a Santa Clara, in California, fosse cancellata.