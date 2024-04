video suggerito

I tifosi del PSG attaccano di notte l’hotel del Barcellona: fanno esplodere fuochi d’artificio I parigini hanno provato a tenere svegli i giocatori del Barcellona prima della partita di Champions, una sorta di vendetta dopo quanto accaduto nel 2021 in Spagna. Ma neanche i fuochi d’artificio disturbano il sonno dei blaugrana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notte dei giocatori del Barcellona prima della partita con il PSG non è stata particolarmente serena: stasera gli spagnoli affronteranno i quarti di finale in casa dei parigini e qualche tifoso avversario si è divertito a tenerli svegli con rumori e fuochi d'artificio. Una tattica studiata appositamente per privare i giocatori del riposo e farli arrivare stanchi al giorno dell'incontro, uno stratagemma visto e rivisto diverse volte in tutta l'Europa.

L'agenzia francese CLPress ha ripreso tutta la scena che si è svolta nel cuore di Parigi, sotto all'hotel in cui dormivano inconsapevoli i giocatori del Barça. Attorno alle 4 del mattino tutti i residenti sono stati svegliati bruscamente da un rumore assordante: i tifosi del PSG hanno piazzato all'ingresso dei fuochi d'artificio che sono stati fatti esplodere prima dell'alba per interrompere il sonno del club spagnolo e creare grande disturbo facendo confusione.

In realtà come riporta l'agenzia la missione dei parigini non è andata a buon fine. A quanto pare i giocatori del Barcellona non si sono accorti di tutto il trambusto scatenato sotto alle loro stanze e hanno continuato a riposare tranquilli senza nessun problema, affrontando la rifinitura di questa mattina nel pieno delle forze.

La vendetta dei tifosi del PSG

Non è la prima volta che una squadra intera viene svegliata nel cuore della notte. Il Barcellona aveva già subito questo trattamento a Napoli, nella partita d'andata degli ottavi di finale di questa Champions League, ma anche i suoi tifosi si sono ritrovati a essere protagonisti di un episodio molto simile contro il PSG che tre anni più tardi ha servito una sorta di vendetta.

Nel 2021 le squadre si erano incontrate agli ottavi di finale, con l'andata giocata a Parigi e il ritorno al Camp Nou proprio come successo adesso. Nella seconda partita, vinta dai francesi per 4-1, i tifosi blaugrana si erano scatenati di notte sotto all'albergo che ospitava i giocatori avversari: fuochi d'artificio e tantissimo rumore per disturbare il loro riposo, anche se non è bastato per poter vincere la partita e superare il turno.