Italiano entusiasta in conferenza dopo il trionfo del Bologna a Roma: “Un’impresa, faremo una festa”

Vincenzo Italiano è entusiasta in conferenza stampa dopo il trionfo del Bologna a Roma in Europa League: “È un’impresa, faremo una festa e poi penseremo subito alla prossima partita”.

Vincenzo Italiano è al settimo cielo dopo la vittoria del Bologna in casa della Roma per 4-3 ai tempi supplementari che permette agli emiliani di vincere il ‘derby italiano' e di qualificarsi per i quarti di finale di Europa League.

"Questa coppa è bellissima, domani faremo una festa e poi penseremo subito alla prossima partita". Queste le parole dell'allenatore rossoblù in conferenza stampa dopo quella lui stesso ha definito come una vera e propria "impresa".

Dopo il pareggio per 1-1 dell'andata, Bologna e Roma hanno dato vita ad una partita davvero molto bella che le due squadre hanno sviluppato in modo diverso e con i rossoblù emiliani che sono stati molto bravi a capitalizzare le occasioni create negli spazi che i giallorossi concedevano nella loro metà campo.

Italiano: "È un'impresa"

Italiano ha elogiato la sua squadra in ogni modo e ha voluto sottolineare come tutti i subentrati nel corso della partita abbiano dato il loro apporto senza sbagliare l'approccio al match, anche nei momenti più complicati: "Vedere poi che segna un calciatore entrato dalla panchina è sempre un orgoglio. Il gap nelle due partite si è assottigliato: complimenti ai ragazzi. Andiamo avanti in una coppa onorata dal primo giorno".

A distanza di quasi un anno dalla vittoria della Coppa Italia contro il Milan, sempre all'Olimpico il Bologna si regala un'altra grande notte di coppa ma questa volta il respiro è europeo e la soddisfazione è enorme per l'allenatore del club emiliano: "La vittoria della Coppa Italia ci fa stare qui stasera. Si tratta di una competizione bellissima che ti fa imparare tanto per crescere: ci stiamo dimostrando bravi, nella preparazione e nell'approccio alle gare. Siamo ancora ai quarti, la meta è lontana, ma c'è grande orgoglio. Siamo stati bravi, in una platea strepitosa: che accoglienza! Lavoriamo per queste serate, chi ha gli attributi ne viene fuori bene e lo abbiamo fatto".