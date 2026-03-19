Il derby di Europa League è del Bologna, Roma battuta 4-3 ai supplementari: spettacolo all’Olimpico

Il derby degli ottavi di Europa League è rossoblu. Il Bologna espugna l'Olimpico di Roma dopo una partita molto divertente e ricca di emozioni e si qualifica ai quarti dove troverà l'Aston Villa. La squadra di Italiano si è imposta 4-3 ai tempi supplementari, grazie ad un gol di Cambiaghi che ha condannato gli uomini di Gasperini costretti sempre a rincorrere. Delusione per i padroni di casa che speravano dopo aver recuperato lo svantaggio di 3-1 di avere l'inerzia dalla propria parte, e invece ecco la doccia fredda.

Roma e Bologna danno spettacolo

Partita molto divertente e giocata su ritmi molto alti. Già nel primo tempo gli ospiti hanno trovato il vantaggio con lo scatenato Rowe, uno dei migliori in campo costantemente imprendibile. Brava la Roma a non disunirsi con il pareggio arrivato grazie a Ndicka ormai sempre più a suo agio in area avversaria. Proprio nel finale di frazione ecco il primo episodio da moviola, con l'ingenuità di El Shaarawy che ha steso Zortea concedendo a Bernardeschi la chance di realizzare il prezioso 2-1.

Giallorossi costretti sempre a recuperare

Nella ripresa il Bologna ha trovato anche il tris con Rowe e Castro che hanno seminato il panico in area giallorossa costringendo Ndicka all'errore che ha permesso all'argentino di bucare Svilar. Brutto colpo per la formazione di Gasperini che grazie a un guizzo di Robinio Vaz si è rifatta sotto: il francese ha costretto Freuler a commettere fallo da rigore. Altro penalty e altro gol di Malen che ha rimesso il discorso qualificazione in bilico. Il match è diventato ancor più vibrante e la Roma ha completato la sua rimonta con Pellegrini. Conclusione perfetta del centrocampista dopo una bella iniziativa di Robinio Vaz.

Cambiaghi decide la qualificazione ai supplementari, Roma eliminata

Dopo un primo tempo supplementare senza grandi situazioni degne di nota, al minuto 111 è arrivata la svolta. Cambiaghi servito in profondità da Dallinga ha avuto ancora la forza di scattare e di battere Svilar con un colpo da biliardo. Una mazzata per la Roma che questa volta non è riuscita a recuperare lo svantaggio. Rossoblu ai quarti, dove troveranno un ostacolo non semplice ovvero l'Aston Villa.