Inter-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

A San Siro la sfida Scudetto Inter-Napoli con le squadre che si giocano una fetta di questo campionato: dove vedere la partita e tutte le informazioni sulle scelte degli allenatori.

Come da diversi anni a oggi attraverso la sfida tra Inter e Napoli passa un pezzo di Scudetto. San Siro si illumina ancora una volta per un big match che potrebbe indirizzare il campionato verso una delle due contendenti: la squadra di Chivu comanda avanti di quattro punti, quella di Conte insegue sognando di fare lo sgambetto e avvicinarsi ancora di più alla vetta. Il sipario si alzerà oggi, alle ore 20:40, e la partita si potrà seguire in esclusiva su DAZN.

Gli umori sono diametralmente opposti perché il turno infrasettimanale ha mescolato le carte. Il Napoli è reduce da un pareggio amaro contro il Verona, condizionato anche da qualche decisione arbitrale che non è andata giù alla squadra come ad esempio il gol annullato a Hojlund all'inizio della ripresa, e ha perso terreno nella rincorsa al primo posto. I nerazzurri invece hanno vissuto una tranquilla vittoria nel gelo di Parma, anche se poi Chivu non ha preso bene le continue domande sulla sfida ai partenopei che diventa cruciale per la lotta allo Scudetto. La squadra di Conte ha ancora diverse assenze pesanti come quella di Neres che fin qui è stato decisivo.

Partita: Inter-Napoli

Quando: domenica 11 gennaio 2026

Orario: 20:45

Dove: Stadio Meazza, Milano

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 20a giornata

Dove vedere Inter-Napoli in diretta TV

Il big match di San Siro tra Inter e Napoli si potrà seguire in diretta tv su DAZN: gli abbonati potranno collegarsi all'app tramite la smart tv e selezionare l'evento desiderato tra quelli proposti. I clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a ‘Zona DAZN' potranno seguire il match su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Inter-Napoli, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Il fischio d'inizio della partita è fissato alle ore 20:45. Anche per lo streaming ci sarà a disposizione l'app di DAZN per tutti gli abbonati: potranno scaricarla su tutti i dispositivi mobili supportati, oppure accedere con le proprie credenziali da pc attraverso il sito web.

Inter-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Chivu tornerà alla sua formazione tipo per sfidare il Napoli, senza mettere in scena esperimenti. A centrocampo potrebbe esserci uno degli ex, Zileinski, mentre in attacco al fianco di Lautaro Martinez tornerà Thuram dal 1′. Conte deve gestire qualche assenza in più che condizionerà la sua squadra: Neres non recupera, al suo posto Conte inserisce Politano nel tridente e scala Di Lorenzo come esterno di centrocampo.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez Allenatore: Chivu

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte